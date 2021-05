Le Olimpiadi di Tokyo perdono in maniera inattesa e sorprendente uno dei più seri candidati alla medaglia d’oro della gara di Ciclismo in linea. Julian Alaphilippe ha infatti annunciato oggi che non andrà in Giappone a rappresentare la sua Francia, ma che il suo programma per la seconda parte di stagione darà la priorità ad altri obiettivi. Il Campione del Mondo ha parlato di una decisione difficile da prendere, ma valutata attentamente e raggiunta con l’accordo sia della sua squadra di club, la Deceuninck Quickstep, che con il CT della nazionale francese Thomas Voeckler.

Alaphilippe: ‘Decisione personale’

Julian Alaphilippe non potrà aggiungere questa estate il titolo olimpico a quello Mondiale conquistato lo scorso settembre ad Imola. Il campione francese ha dato forfait a sorpresa per le Olimpiadi di Tokyo, un evento che quasi ogni atleta attende come il punto più alto della carriera e che invece lui ha deciso di disertare. Alla base di questa scelta non ci sono né infortuni, né considerazioni tecniche, visto che il percorso olimpico di Tokyo si preannuncia molto impegnativo e adatto ad un corridore del rango e delle caratteristiche del Campione del Mondo in carica.

Alaphilippe ha preso la decisione di non partecipare alle Olimpiadi per impostare una diversa programmazione della sua stagione, preferendo altri obiettivi.

“Dopo aver riflettuto a lungo, in accordo con il selezionatore della squadra francese e con la Deceuninck Quickstep, ho deciso di non essere tra i candidati alla selezione per le prossime Olimpiadi di Tokyo” ha annunciato il vincitore della Freccia Vallone, spiegando che si tratta di una “decisione personale e ben ponderata”.

Obiettivo Mondiali

Il programma stagionale di Julian Alaphilippe ruoterà attorno al Tour de France e ai Mondiali, in cui il francese cercherà di bissare il successo ottenuto lo scorso anno a Imola. Proprio la riconferma iridata è stato fissato come il punto centrale e per questo è arrivata la scelta di autoescludersi dalle Olimpiadi.

La corsa olimpica di Tokyo si svolgerà infatti il 24 luglio, mentre i Mondiali saranno in programma in Belgio il 26 settembre.

Alaphilippe ha considerato di non poter mantenere una condizione ideale da luglio fino a settembre, e ha preferito concentrarsi solo sull’appuntamento iridato. “Sono stati definiti gli obiettivi di stagione e in questo senso si devono fare delle scelte” ha dichiarato il corridore della Deceuninck Quickstep. “Sarei molto orgoglioso di indossare la maglia della Francia per i prossimi Campionati del Mondo” ha concluso Alaphilippe, che ha fissato il rientro in gruppo al Criterium del Delfinato che scatta domenica 30 maggio.