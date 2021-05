La prossima settimana all'Atp 250 di Ginevra ci sarà il rientro alle competizioni del fuoriclasse svizzero Roger Federer, che dopo l'Australian Open 2020 ha giocato solamente qualche mese fa a Doha e poi si è fermato di nuovo. Ma ora il fuoriclasse di Basilea ritorna in campo la settimana prossima a Ginevra. E ha raccontato di sentirsi come un tennista che sta iniziando la sua carriera.

Roger Federer torna in campo a Ginevra

Roger Federer ha deciso di saltare i due master 1000 di Madrid e Roma per rientrare nel torneo di casa in Svizzera. Sarà in campo a Ginevra e poi al Roland Garros dal 29 maggio.

Naturalmente il suo obiettivo non può essere il torneo parigino sulla terra battuta, ma cercherà di migliorare la condizione in vista dei suoi veri obiettivi di stagione, ovvero Wimbledon, il torneo Olimpico di Tokyo e l'Us Open.

L'ex numero 1 del mondo a Ginevra ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni originali, che hanno dato entusiasmo ai suoi fan nonostante ad agosto compia 40 anni: "Sono molto impaziente - ha detto Federer - non vedo l'ora di sentirmi di nuovo un giocatore e di tornare a competere nel circuito. Mi sento come un tennista che sta iniziando la carriera. Il mio ginocchio e le mie articolazioni stanno molto meglio rispetto a qualche mese fa nel Qatar. Spero che il resto di questo 2021 possa darci molte emozioni, anche se il virus è ancora tra di noi speriamo che ci si possa avvicinare sempre di più alla normalità".

Roger Federer, che ha vinto 20 titoli del Grande Slam nella sua carriera, ha un obiettivo che gli è sempre sfuggito: l'oro olimpico in singolare. A Tokyo sicuramente ci riproverà, anche se non sarà facile visti i rivali presenti.

Thiem parla di Roger Federer: 'Manca a tutti quando non è nel circuito'

Intanto sono da registrare le parole al miele di Dominic Thiem nei confronti di Roger Federer.

Intervistato dai giornalisti a Roma in occasione degli Internazionali d'Italia, il tennista austriaco ha sottolineato che Roger Federer manca a tutti quando non è nei tornei e non è nel circuito. Per il suo stile - ha argomentato - e per il modo in cui gioca. È una persona sempre gentile che si comporta bene con tutti e non vedo l'ora di arrivare a Parigi e Londra per poterlo di nuovo vedere in campo.

Ha qualità incredibili e sono sicuro che si ripresenterà competitivo anche se ha giocato molto poco nell'ultimo anno e mezzo".

"State tranquilli - ha concluso Thiem - per lui non costituiscono nessun problema i lunghi stop. Se sarà assistito dalla condizione fisica Federer lo vedo ancora in grado di essere molto competitivo e andare molto lontano nei tornei del Grande Slam".