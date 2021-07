Ora l'atleta italiano dovrà attendere il match dell'altra semifinale, tra il serbo Novak Djoković e il canadese Denis Shapovalov (in campo mentre scriviamo), per capire chi dovrà sfidare per diventare il nuovo "re di Wimbledon".

Il primo set del match ha visto un Matteo Berrettini perfetto nei colpi di gioco, mentre il polacco Hurkacz non ha potuto fare nulla contro l'italiano. Berrettini si impone per 6-4 e si porta in vantaggio per un set a zero.

