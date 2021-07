Curiosamente il velocista britannico ha tagliato il traguardo con la catena saltata, come già avvenuto in tutte le altre volate vincenti di questo Tour ed anche in alcune tappe del Giro di Turchia.

La tredicesima tappa del Tour de France ha proposto un percorso per lo più pianeggiante con arrivo a Carcassonne, con la possibile insidia del vento. Contrariamente a quanto avvenuto ieri, la corsa oggi è partita in maniera tranquilla per poi farsi molto intensa solo nelle fasi finali, quando effettivamente il vento ha contribuito a far alzare il livello di tensione all’interno del gruppo.

