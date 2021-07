Piccola rivoluzione nel mondo della Formula 1, infatti per il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna cambierà il weekend di gara. Di seguito gli orari degli appuntamenti:

Sabato:

Prove libere 2 alle 13:00

Sprint Race alle 17:30

Domenica:

Gara alle 16:00

Introdotta la Sprint Race

Ad inizio stagione, sia la FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile) che la Formula 1 hanno incominciato a pensare a delle innovazioni da poter introdurre nel weekend di gara per rendere il tutto molto più divertente, eccitante e interessante. Per questo motivo entrambe, di comune accordo, hanno deciso l'introduzione per tre Gran Premi di questa stagione della Sprint Race.

L'introduzione della Sprint Race o Sprint Qualifying cambia l'orario, le date e il format del fine settimana della Formula 1. Infatti il venerdì vede scendere in pista le monoposto per 60 minuti in quella che è la sessione delle Prove Libere 1. Dopo le PL1, le vetture avranno la qualifica, uguale a quella che si svolgeva il sabato pomeriggio. Una qualifica formata da tre turni:

Q1, turno in cui vengono escluse le ultime 5 vetture che realizzano i giri più lenti;

Q2, turno in cui vengono escluse le auto dall' undicesima fino alla quindicesima posizione;

Q3, turno in cui si stabilisce la top 10 e la griglia di partenza.

Ma mentre negli scorsi weekend le qualifiche stabilivano la griglia di partenza della gara, quelle del GP del Regno Unito stabiliscono le posizioni di partenza della Sprint Race.

La Sprint Race è una gara che si corre sui 100 Km e stabilisce l'ordine di partenza della gara della domenica, inoltre verranno assegnati i punti solo ai primi tre classificati:

3 punti al primo;

2 punti al secondo;

1 punto al terzo.

A differenza della gara della domenica in cui viene assegnato un punto extra al giro veloce, questo punto non verrà assegnato nella Sprint Race.

Altra caratteristica della Sprint Race o Sprint Qualifying è che ogni pilota può scegliere con quale mescola di gomme Pirelli partire, scegliere la quantità di carburante da utilizzare ed infine non è obbligatoria la sosta ai box.

Per quanto riguarda il GP invece ci sono comunque novità in quanto anche nella TOP 10 i piloti potranno scegliere con quale set di gomme partire, ma dovranno effettuare sempre almeno una sosta per utilizzare gomme diverse.

La Sprint Race verrà ripetuta anche nel Gran Premio d'Italia di Monza e in un altro GP della stagione che ancora deve esser deciso. Ma se la FIA e la F1 capiranno che ai fan piace questa nuova idea di weekend di gara, probabilmente sceglieranno di renderlo presente anche nella prossima stagione dove ci saranno auto nuove con un nuovo regolamento.