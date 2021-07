Si è svolta questo sabato 17 luglio la prima Sprint Race (o Sprint Qualifing) nella storia della Formula 1: essa è stata disputata come prova di qualifica per determinare la griglia di partenza del GP di Gran Bretagna.

Si tratta di un nuovo format che verrà sperimentato in altri due Gran Premi di questa stagione (GP d'Italia a Monza e GP del Brasile) fortemente voluto dalla FIA.

Riassunto della Sprint Race

Nei 17 giri della qualifica Sprint, Verstappen è riuscito in partenza a precedere subito Hamilton, che non è riuscito a ottenere la giusta accelerazione per difendere la leadership della corsa.

Sempre nel primo giro il ferrarista Carlos Sainz, che partiva dalla nona piazza, dopo un contatto con George Russell è stato costretto ad andare lungo in curva 6, finendo così in 18^ posizione, per poi avviare poi la sua rimonta fino all' 11^ posizione.

Straordinaria partenza invece per Fernando Alonso che è riuscito a salire nel primo giro di sei posizioni, giungendo fino alla quinta piazza, per poi terminare in settima posizione.

Nel sesto giro c'è stato un grande spavento per Perez che ha perso il controllo della sua monoposto finendo fuori pista, ma riuscendo a ripartire dalla 18^ posizione senza però effettuare nessun sorpasso. All'ultimo giro ha ritirato la propria vettura per permettere ai meccanici di compiere alcune modifiche sulla monoposto.

Straordinaria prova di Max Verstappen che ha fatto capire da subito a tutti la sua volontà di conquistare la pole position a discapito del padrone di casa Lewis Hamilton, che invece si dovrà accontentare di partire dalla seconda posizione. L'olandese è riuscito a conquistare l'ottava pole position in carriera.

Buone notizie anche in casa Ferrari, dove Charles Leclerc è riuscito a conservare la quarta posizione e a rimanere a contatto con i tre lo davanti a lui: Verstappenn, Hamiilton e Bottas.

Le possibilità per sognare un podio, nella gara di domani, in casa Ferrari non sono poi così lontane: il monegasco dovrà lottare per riuscire a competere almeno contro la Mercedes del finlandese Valteri Bottas.

La griglia di partenza del Gran premio di Gran Bretagna

1. Verstappen (RED)

2. Hamilton (MER)

3. Bottas (MER)

4. Leclerc (FER)

5.

Norris (MCL)

6. Ricciardo (MCL)

7. Alonso (ALP)

8. Vettel (AST)

9. Russell (WIL)

10. Ocon (ALP)

11. Sainz (FER)

12. Gasly (ALT)

13. Raikkonen (ALF)

14. Stroll (AST)

15. Giovinazzi (ALF)

16. Tsunoda (ALT)

17. Latifi (WIL)

18. Schumacher (HAA)

19. Mazepin (HAA)

DNF. Perez (RED)