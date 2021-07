Appuntamento su Sky canale 207 domenica 18 luglio per il pre-gara in compagnia di Davide Valsecchi e Federica Masolin, e alle 16 con la gara con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gene, Roberto Chinchero e dalla Sky Sport Tech Room per le analisi tecniche, Matteo Bobbi.

Unica, ma enorme, consolazione l'aver tenuto la posizione sul quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel ( Aston Martin ) in un revival della lotta senza esclusione di colpi del 2014, all'epoca piloti Ferrari e Red Bull . Ottima prestazione anche per Kimi Raikkonen ( Alfa Romeo ), scattato in diciassettesima posizione e tredicesimo al traguardo, il quale si conferma il pilota con il maggior numero di posizioni guadagnate allo spegnimento dei semafori, ben venticinque.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".