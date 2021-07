Nonostante questo non avrei dovuto reagire nel modo in cui ho fatto e non così pubblicamente”, ha scritto Cavendish rendendo omaggio a tutti i meccanici con cui ha lavorato nella sua carriera.

Il ‘fattaccio’ è avvenuto poco prima della partenza della diciannovesima tappa del Tour de France , quella che venerdì scorso ha portato il gruppo da Mourenx a Libourne, poi vinta da Matej Mohoric. Al momento di salire in sella e partire, Mark Cavendish ha trovato qualcosa che non andava sulla sua bicicletta e per questo ha avuto una sfuriata rabbiosa nei confronti del meccanico della Deceuninck Quickstep. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi di migliaia di persone e ovviamente è stato ripreso dai numerosi spettatori che si recano al via della corsa muniti di telefonino per immortalare i propri beniamini.

