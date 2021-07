😳 What a end of the race from @MikkelHonore‼️



💥 He crashed in the last descent (5 km to go), but he didn't give up and reached the final podium 🎩



🇩🇰 El danés del @deceuninck_qst se cayó bajando Igeldo, pero consiguió levantarse y acabar 3º.



👏 Lan ederra‼️#Klasikoa 🔵🟢 pic.twitter.com/CNoS0dHFZO