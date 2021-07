Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gran Premio d'Ungheria, la terza in questa stagione e la numero 101 in carriera (record assoluto, nessuno meglio di lui). Il britannico della Mercedes ha siglato un 1:15.419, precedendo di tre decimi il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas (+0.315) e il rivale (e nemico) per il titolo, l'olandese Max Verstappen su Red Bull (+0.421). Quarta posizione per il messicano Sergio Perez, il quale non è riuscito a completare l'ultimo giro utile in Q3 prendendo bandiera. Settima posizione in griglia per Leclerc (Ferrari), distante solo cinquanta millesimi dalla quarta posizione occupata dal messicano della Red Bull.

Qualifiche deludenti per Carlos Sainz, molto veloce durante tutto il weekend, ma a muro nel corso della Q2, a 6:40 dal termine della sessione.

Quinta posizione per Gasly (Alpha Tauri), seguito da Norris (McLaren), Leclerc, i due piloti Alpine, Ocon e Alonso, e Sebastian Vettel (Aston Martin), che scatterà dalla quinta fila e in decima posizione. Sei titoli mondiali a cavallo della nona e decima posizione. Eliminati in Q2: Ricciardo su McLaren (+0.077 da Vettel), Stroll (Aston Martin), i due piloti Alfa Romeo, Raikkonen e Giovinazzi, e ovviamente Carlos Sainz. Eliminati in Q1: Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), George Russell (Williams) il quale non è riuscito a ripetere le magie di Silverstone, Latifi (Williams) e i due piloti Haas, Nikita Mazepin e Mick Schumacher.

Quest'ultimo non ha girato per via di un incidente occorso durante la terza sessione di Prove Libere (impatto di 30G laterali).

Hamilton: “E’ stato un gran giro”

Le parole del poleman Lewis Hamilton, fischiato dal pubblico ungherese: “E’ stato un gran giro, frutto anche del grande lavoro in fabbrica (Brackley, ndr). Sono felice del grande supporto qui in Ungheria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di solito i fischi mi buttano un po' giù, ma stavolta mi hanno davvero stimolato. Vedremo domani cosa succederà in curva uno. Importante avere una prima fila tutta Mercedes”.

Bottas: 'Finalmente una prima fila tutta Mercedes'

Le parole del secondo qualificato Valtteri Bottas: “E’ stato un giro ok. Sono rimasto molto sorpreso dalle variazioni di grip tra Q2 e Q3.

La gara sarà tutta da vivere domani. Noi partiremo con le gomme medie e le Red Bull con le morbide, per cui sarà decisamente interessante. E’ bello avere di nuovo una prima fila tutta Mercedes”

Verstappen: 'Cercato di colmare il gap'

Le parole del terzo qualificato Max Verstappen: “Abbiamo cercato di colmare il gap con le Mercedes. Non è una situazione ideale, ma almeno mi sono qualificato in terza posizione. Noi domani partiremo con le gomme morbide, vedremo cosa accadrà. Il caldo farà la differenza”.