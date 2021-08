Nelle ultime ore Chris Froome, pluricampione di Ciclismo che in carriera ha vinto quattro Tour de France e due Vuelta di Spagna, ha lanciato un messaggio al pubblico che segue e ama il mondo del ciclismo, invitando tutti a essere più comprensivi nei confronti degli atleti.

Il corridore della Israel Start-Up Nation, nel corso degli ultimi mesi, è stato spesso al centro di innumerevoli critiche: visti i suoi recenti risultati e i diversi infortuni, infatti, più di qualcuno ha parlato del corridore ex Sky come un atleta che ha già vissuto il suo apice e che, per questo, farebbe meglio a ritirarsi.

Critiche, queste, a cui Froome ha deciso di ribattere pubblicando un video sul proprio canale Youtube.

'Aspettative troppo importanti e inumane'

Froome ha voluto affrontare il tema, affermando che secondo lui vengono riservate delle aspettative "troppo importanti e quasi inumane" ai danni dei ciclisti.

Ciò comporta delle pressioni notevoli, che spesso non vengono rette dai corridori con ripercussioni sulla loro sfera emotiva. Il corridore ha parlato definito le critiche che solitamente vengono mosse ai danni dei corridori come "esagerate", supportando tale convinzione con il fatto che sempre più atleti faticano a gestire la comunicazione diretta con il pubblico tramite l'uso dei social. Il pubblico, infatti, "può sedersi davanti a uno schermo a lanciare insulti".

'Pensateci due volte prima di muovere critiche affrettate'

Froome ha poi affermato che molti atleti sono stati sottoposti a una notevole pressione durante questa stagione, visto l'appuntamento con i Giochi Olimpici. Per questo ha deciso di lanciare un appello direttamente ai tifosi, chiedendo a tutti di evitare di muovere delle critiche "troppo affrettate", che spesso sfociano in insulti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il corridore ha assicurato che gli atleti stessi sono i primi ad aspettarsi sempre il meglio e che, per questo, non si dovrebbe essere troppo veloci nel trarre delle conclusioni.

Il ciclista ha poi concluso il suo messaggio parlando della sua ultima esperienza al Tour de France, contrassegnata dai dolori dovuti a una brutta caduta.

Froome ha definito l'edizione della Grand Boucle come "molto difficile", dicendosi comunque contento per come è riuscito ad affrontare le difficoltà.

Il corridore nelle scorse settimane, aveva scelto di non partecipare alla Vuelta di Spagna, optando per la disputa di gare dalla durata minore e che presentano delle tappe più brevi. Tra i suoi prossimi impegni dovrebbe esserci quello del Giro di Germania, il cui inizio è fissato per il prossimo 26 agosto.