Remco Evenepoel ha aggiunto un’altra piccola, grande perla al suo palmares. Nella Druivenkoers Overijse, semiclassica del calendario belga che ha percorso alcune delle strade del prossimo Campionato del Mondo, il corridore della Deceuninck Quickstep ha vinto alla sua maniera, con una lunghissima fuga solitaria che lo ha reso imprendibile al gruppo inseguitore. Evenepoel è partito all’attacco quando mancavano ancora circa 60 chilometri all’arrivo, e grazie anche alla copertura dei compagni presenti in massa nel gruppo, è riuscito a conquistare la vittoria.

Evenepoel, un’altra fuga vincente

La fuga solitaria è ormai il marchio di fabbrica della fresca carriera di Remco Evenepoel. Il 21enne belga ha conquistato così molte delle sue vittorie, nel modo più bello e antico, alla maniera dei grandi di una volta. Anche ieri, nella Druivenkoers Overijse, Evenepoel ha regalato un pezzo di grande ciclismo, seppure in una corsa che non è certo tra le più importanti. La semiclassica belga era però particolarmente attesa in questa edizione perché ha riproposto alcuni tratti del tracciato che caratterizzerà il prossimo Campionato del Mondo, che si terrà su queste stesse strade a fine settembre.

Remco Evenepoel è partito tutto solo a circa sessanta chilometri dall’arrivo, con il gruppo già sensibilmente selezionato.

Il corridore della Deceuninck ha guadagnato qualche decina di secondi, prima di un episodio imprevisto che ha segnato il finale della corsa. La Druivenkoers Overijse è stata infatti bloccata a circa trenta chilometri dall’arrivo, a causa di un incendio divampato dopo un incidente avvenuto nelle vicinanze del passaggio della corsa.

I corridori si sono fermati per circa un quarto d’ora, poi Evenepoel e il gruppo inseguitore sono ripartiti con il distacco acquisito prima dello stop.

Il distacco tra il battistrada e il gruppo si è dilatato ancora dopo la ripartenza, anche grazie all’azione di controllo di Asgreen, Alaphilippe e Honorè, i compagni di Evenepoel presenti tra gli inseguitori.

Il 21enne belga ha avuto così il tempo di gustarsi il finale da trionfatore, arrivando tutto solo sul traguardo. Honorè ha poi completato il trionfo della Deceuninck anticipando il gruppo, mentre Aimè De Gendt ha chiuso al terzo posto davanti ad Asgreen, Welten e Vermeersch.

‘Gara speciale’

Remco Evenepoel si è detto particolarmente felice per questa vittoria, la sesta in stagione e la ventesima in carriera, perché ottenuta sulle strade di casa. “È stata una gara speciale, era la prima volta che correvo così vicino a casa da quando sono professionista. Ero motivato a mettermi in mostra, poi è uscito qualcosa di veramente bello”, ha commentato il belga al termine della vittoriosa corsa.

“Allo stesso tempo è stato difficile.

Attaccare a sessanta chilometri dal traguardo e tenere a bada gli inseguitori non è per niente facile, ma sono felice di avercela fatta. Il vento ha reso la corsa molto difficile, ma ho dato tutto e sono orgoglioso non solo del risultato ma anche di essere sul podio con un compagno di squadra, è fantastico”, ha dichiarato Evenepoel analizzando la sua corsa.