Con l'approdo ormai imminente di Crisitano Ronaldo al Manchester City, la Juventus dovrà assolutamente cercare un sostituto per il portoghese. Si sono fatti in questi giorni molti nomi, tra cui quelli di Kean, Icardi e Gabriel Jesus.

L'avventura di Ronaldo alla Juventus sarebbe giunta al termine dopo tre anni

L'avventura di Ronaldo alla Juve sarebbe giunta ormai alla conclusione. Dopo tre anni il campione portoghese, potrebbe andare via da Torino per approdare da Guardiola al Manchester City. A cinque giorni dalla chiusura del mercato, la Juventus deve trovare un sostituto: si sono fatti diversi nomi in queste ultime ore e tutto sembrerebbe portare al ritorno di Kean.

Massimiliano Allegri, vorrebbe però Gabriel Jesus, l'attaccante brasiliano però è stato dichiarato incedere da Guardiola e quest complicherebbero i piani. Si stanno valutando anche diverse altre piste, ad esempio quella relativa a Mauro Icardi, l'argentino però non sembrerebbe del tutto convinto di un suo trasferimento.

Da capire se possa essere effettuata, anche a questo punto del mercato, un operazione a centrocampo con Pjanic il primo obiettivo. Il centrocampista bosniaco, ha rifiutato la Fiorentina e il Napoli, pare voglia solo la Juventus come possibile soluzione. Senza Ronaldo, sarà Paulo Dybala a prenderein mano la squadra in attacco, il rinnovo così dovrebbe essere più semplice, dato che verranno risparmiati i soldi dell'ingaggio del portoghese, accontentando l'argentino che diventerà il nuovo simbolo per il presente ma soprattutto per il futuro.

Con Chiesa è Morata il nuovo attacco della Juventus sarà più vario, potranno così esserci alternative diverse.

Senza Ronaldo, toccherà a Dybala e Morata prendersi l'attacco della Juventus

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri senza Ronaldo potrebbe essere formata da:

Sczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Mckennie, Chiesa, Dybala, Morata.

Allegri dovrebbe giocare con questa formazione, da capire come stia Arthur ad esempio: il brasiliano potrebbe essere importante per il play basso davanti alla difesa.

Sulle corsie esterne agiranno Cuadrado e Alex Sandro mentre in porta, Sczesny sarà confermato nonostante, i due errori gravissimi commessi contro l' Udinese.

La coppia centrale sarà formata da Bonucci-De Ligt, con Chiellini pronto a subentrare eventualmente nel secondo tempo.

Kulusevski e Bernardeschi saranno le alternative a Dybala e Morata, con Rabiot pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista, Ramsey nuovamente infortunato, dovrebbe stare fermo per un po', così come il nuovo acquisto Kaio Jorge.

Perin scalpita per giocare, il portiere potrebbe avere più spazio in questa stagione.

Mancano pochi giorni alla fine del mercato e sarà un finale bollente, con la Juventus alla ricerca di colui che dovrà sostituire il campione portoghese ma non solo, serve almeno un altro centrocampista, dopo l'arrivo di Locatelli dal Sasuolo.

A questo punto il campionato italiano dopo Lukaku e Hakimi, potrebbe perdere un altro grande protagonista della scorsa stagione. Ronaldo senza ombra di dubbio, era quello che faceva andare allo stadio e aumentava le vendite delle magliette della propria squadra.

Duro colpo per i tifosi della Juventus, dopo tre anni sono costretti a dire addio al giocatore più forte di tutti i tempi assieme a Messi.

Ronaldo era stato preso per fare il salto definitivo in Europa, ma non è stato così, la Juventus ha persino peggiorato i suoi piazzamenti andando sempre paggio. Adesso occorre voltare pagina, trovare un ottimo attaccante in grado di non far rimpiangerlo e cercare di migliorare il centrocampo, il reparto che ha bisogno di maggiori innesti.