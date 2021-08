Dopo quasi un mese di stop, si riaccendono i motori del circus di Formula 1. E lo fanno con un trittico di tutto rispetto, che vedrà, nell'arco dei prossimi tre weekend, succedersi il GP di Belgio, Olanda, e Italia.

Intanto si riparte in questo weekend del 27-28-29 agosto da Spa, in Belgio, uno dei circuiti più iconici dell'intero calendario, e i temi di discussione, come sempre, non mancano.

Nessun vero favorito

Quest'anno a Spa sembra molto difficile individuare un favorito per la vittoria: se l'anno scorso in Belgio ci fu un dominio Mercedes, con doppietta Mercedes e Max Verstappen a chiudere il podio con 15 secondi di ritardo, quest'inverno il motore Honda che spinge le Red Bull ha fatto un notevole salto in avanti, permettendo al team guidato di Christian Horner di recuperare diversi cavalli sui rivali.

Le cosiddette "piste di motore" caratterizzate da lunghi rettilinei, delle quali Spa è una delle più classiche rappresentazioni, non equivalgono quindi più a sicure scorpacciate Mercedes.

Verstappen ci crede, e deve farlo, se vuole evitare una fuga di Hamilton in classifica. Dopo la disgraziata partenza dell'ultimo Gran Premio in Ungheria, dove Bottas e Stroll hanno fatto strike, rovinando la gara, tra gli altri, proprio dell'olandese (che ha poi terminato nono), i punti di ritardo sul britannico sono otto. Situazione sotto controllo, considerando la stagione ancora lunghissima, ma da ribaltare il prima possibile. E il 23enne spera di farlo a partire dai prossimi due appuntamenti, che per lui, di madre belga e padre olandese, sono entrambi di casa.

Speranza Ferrari

A Maranello le sensazioni sono positive, non fosse altro che per la certezza di avere una monoposto molto più competitiva di quella che l'anno scorso, probabilmente proprio in Belgio, raggiunse uno dei punti più bassi della sua storia. A fine gara Vettel e Leclerc terminarono infatti tredicesimo e quattordicesimo, dopo un weekend difficilissimo per la rossa.

I risultati di quest'anno sono nettamente più confortanti, anche se i ferraristi, più che cercare di raggiungere Mercedes e Red Bull, questo fine settimana dovranno probabilmente guardarsi le spalle dalla sempre aggressiva McLaren, l'Alpha Tauri e da una Alpine che dopo la vittoria di Ocon in Ungheria e il prolungamento di contratto di Alonso, vola sulle ali dell'entusiasmo.

Gli appuntamenti

Il weekend di Formula 1 parte domani, venerdì 27 agosto, con la prima sessione di prove libere, che darà un assaggio dei valori in pista.

Le qualifiche sono invece previste per sabato 28 agosto alle ore 15; stesso orario per la gara, domenica 29 agosto.