Esteban Ocon vince un pazzo Gran Premio d'Ungheria chiudendo davanti a Sebastian Vettel (Aston Martin) e Lewis Hamilton (Mercedes). È la prima vittoria in carriera in Formula 1 per il francese dell'Alpine al suo settantottesimo Gran Premio. Chiude in quarta posizione Carlos Sainz (Ferrari) che precede un coriaceo Fernando Alonso (Alpine). Decima posizione Max Verstappen (Red Bull) che perde la vetta del Mondiale Piloti. Ritiro per Charles Leclerc (Ferrari) dopo un'incredibile strike in curva uno.

La cronaca della gara

Pronti, via ed è subito bandiera rossa a causa di uno strike provocato da Valtteri Bottas (Mercedes) e Lance Stroll (Aston Martin) che porta al ritiro gli stessi Bottas e Stroll, ma anche Lando Norris, Charles Leclerc, Sergio Perez (Red Bull) e compromettendo seriamente la gara del contendente al titolo mondiale Max Verstappen.

Dopo un lungo stop si riparte con uno scenario inedito. Tutti i piloti effettuano la loro sosta ai box per mettere gomme da asciutto, lasciando il solo Hamilton (ancora su gomme da bagnato) sulla griglia di partenza, in uno scenario che ricorda nitidamente un Gran Premio di MotoGP al Sachsenring di qualche anno fa. Sarà una scelta che il sette volte campione del mondo rimpiangerà per il resto della gara, poichè ha compromesso ogni chance di vittoria.

Da lì in poi il transalpino Ocon prende la testa della gara che non lascerà più fino al termine della stessa, riuscendo a tenere a bada il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, autore di un numero infinito di sorpassi tra cui Tsunoda, Gasly, Sainz e Fernando Alonso, con il quale ha intrapreso una lotta durata ben dieci giri che ha visto arrendersi il pilota spagnolo in ultima battuta.

Chiude in sesta posizione Pierre Gasly (Alpha Tauri) che precede il compagno di squadra Tsunoda, Latifi e Russell (entrambi su Williams, prima volta nei punti da Hockenheim 2019) e Verstappen per la zona punti.

Undicesima posizione per Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), autore di un sorpasso nei giri finali su Daniel Ricciardo (McLaren), che precede un ottimo Mick Schumacher (Haas) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) in quattordicesima posizione. Lotta per il Mondiale che vede una svolta importante con Lewis Hamilton che si issa in testa con 192 punti, sei in più rispetto a Max Verstappen.

Più staccato Lando Norris con 113 punti.

Ocon: 'Che sensazione incredibile vincere una gara in Formula 1'

Le dichiarazioni del vincitore Ocon: "Incredibile. Ci si sente bene a vincere una gara in Formula 1. Abbiamo avuto momenti difficili in questa stagione, ma li abbiamo superati come team. Devo ringraziare anche Fernando (Alonso, ndr), mi ha dato una grande mano tenendo dietro Lewis (Hamilton, ndr) per tutti quei giri. Voglio ringraziare tutto il team per il supporto, mi hanno sempre dato una mano. Ora siamo dove meritiamo di stare. Sebastian è stato incredibile per tutta la gara, mi ha messo molta pressione, ma alla fine sono riuscito a tenerlo dietro. Con Fernando ci stiamo migliorando a vicenda per portare il team in alto e sono molto fiero di lavorare con lui.

Vorrei che i miei genitori fossero qui, ma quando tornerò a casa mi godrò la vittoria ancora di più".

Vettel: 'Deluso, ma felice per Ocon'

Le parole del secondo classificato Vettel: "Sono un pò deluso. Sono stato lì per tutta la gara, ma ho fatto un piccolo errore che ha compromesso tutto. Non è facile sorpassare qui, ma sono molto felice per Esteban (Ocon, ndr). Sono partito molto male, ma si è rivelato ottimo per quello che è successo. Mi sono ritrovato lì davanti a tutti e questo ha facilitato molto la nostra gara. Avevo un passo simile a quello di Esteban. Ho cercato di indurlo all'errore, ma è stato bravissimo a difendersi".

Hamilton: 'Felice di essere di nuovo in testa al campionato'

Le dichiarazioni del terzo classificato Hamilton: "Prima di tutto volevo congratularmi con la mia squadra e con Ocon, sono molto felice per lui.

Incredibile vedere una Aston Martin lì davanti. È stata dura oggi. È' stato pazzesco trovarsi da solo in griglia dopo la ripartenza, ma sono cose capitano. Ho dato tutto. Sono felice di essere in testa al campionato, non avevo idea di come sarebbero andate le cose questo fine settimana, perciò sono abbastanza soddisfatto".