Il 2021 si conferma un anno di vittorie sportive per l'Italia. Dopo gli Europei di calcio infatti gli azzurri hanno conquistato anche i Giochi Olimpici di Tokyo, aggiudicandosi, ad oggi, ben 38 podi complessivi e ponendosi nella top ten del medagliere (attualmente in ottava posizione, con 10 ori, 10 argenti e 18 bronzi). É dunque record per l'Italiateam olimpico del 2020, dopo le 36 medaglie dei Giochi di Los Angeles 1932 e di quelli di Roma 1960.

Atletica: l'Italia conquista un oro 'storico' nella 4x100

É stato annunciato dalle note di "Notti magiche" di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, che hanno riempito lo stadio olimpico di Tokyo, l'oro italiano nella 4x100 maschile.

Record per la nazione e frutto di una perfetta sintesi e coesione di quattro atleti: Marcell Jacobs (già campione nei 100 metri piani), Fausto Desalu, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. E' stato proprio quest'ultimo a dettare le battute finali della staffetta, raggiungendo in rimonta l'inglese Nethaneel Mitchell-Blake e superandolo a pochissima distanza dal traguardo. L'Italia si aggiudica così la medaglia d'oro in 37" 50, seconda la Gran Bretagna a 1/100 (37" 51) e terzo il Canada in 37" 70. "Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra" ha esordito Jacobs, mentre Tortu ha tenuto a sottolineare l'importanza della tenacia nel raggiungimento del successo.

Oro per Palmisano, Busà e Stano

Primo posto sul podio anche per l'atleta pugliese Antonella Palmisano nella 20 km femminile di marcia, che ha regalato all'Italia l'ottava medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo 2020.

"Per l'Italia è un momento magico" ha esultato la Palmisano ai microfoni di RaiSport, facendo riferimento alla vittoria storica di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi e a quella della nazionale di calcio agli Europei. Vincitore dell'oro nella categoria maschile è poi un altro azzurro, Massimo Stano, protagonista di un testa a testa con due rivali giapponesi, Ikeda (secondo posto) e Yamanishi (medaglia di bronzo).

E' la prima volta in assoluto che l'Italia vince l'oro nella stessa Olimpiade sia nella marcia maschile che in quella femminile. Il nono oro è arrivato invece con Luigi Busà, atleta siciliano, che nella specialità kumite 75 kg di karate (novità olimpica) ha battuto l'azero Rafael Aghayev.

Le parole di Malagò e di Mattarella

"La più grande Olimpiade di sempre" ha dichiarato entusiasta il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, complimentandosi con tutta la delegazione azzurra, che continua a regalare forti emozioni agli italiani dopo gli anni difficili della pandemia.

A quelle di Malagò si sono poi aggiunte le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è detto orgoglioso dei risultati ottenuti dagli Azzurri a Tokyo e li ha invitati al Quirinale.