Dopo mesi d'indiscrezioni ormai è ufficiale: George Russell, pilota inglese di 23 anni, sarà il nuovo compagno di squadra del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton a partire dal 2022.

Mercato piloti in fibrillazione

La notizia dell'ingaggio di Russell, che milita in Williams dal 2019, arriva il giorno dopo l'annuncio del passaggio del finlandese Valtteri Bottas, fidato compagno di squadra di Lewis Hamilton in Mercedes da quattro anni, alla scuderia Alfa Romeo Racing. Russell, campione di GP3 nel 2017 e di Formula 2 nel 2018, nelle ultime stagioni ha dimostrato, nonostante le difficoltà causate dalla poca competitività della sua auto, di avere la stoffa per guidare in un top team.

Basta pensare all'ottimo risultato guadagnato nello scorso Gran Premio del Belgio, durante il quale è riuscito a salire sul secondo gradino del podio dietro Max Verstappen, grazie a un'ottima qualifica sul bagnato.

L'annuncio arriva in un momento clou della corsa al campionato, conteso tra Lewis Hamilton, in cerca del suo ottavo titolo iridato, e Max Verstappen, attuale leader della classifica, che tenta di vincere il suo primo mondiale. I due si sfideranno domenica 12 settembre proprio in Italia, a Monza, gran premio che seguirà la formula della Sprint Qualifying, già sperimentata a Silverstone. Pian piano si sta svelando la line up del campionato del prossimo anno, a seguito della notizia del ritiro, a fine stagione, del veterano Kimi Raikkonen e della conferma della coppia formata da Pierre Gasly e Yuki Tsunoda in AlphaTauri.

Russell ha già guidato per la Mercedes

Il 2022 non vedrà per la prima volta Russell dietro un volante Mercedes: il pilota inglese, infatti, l'anno scorso ha già avuto la sua prima esperienza con la scuderia tedesca, sostituendo Lewis Hamilton, assente a causa della sua positività alla Covid-19, al Gran Premio di Sakhir 2020, guadagnando il giro veloce.

Le reazioni dal paddock

Le reazioni all'annuncio della sostituzione di Bottas sono state moltissime. Lewis Hamilton ha affidato a un lungo post su Instagram le sue sensazioni, definendo il pilota finlandese come "il migliore compagno di squadra che abbia mai avuto".

In un altro post il campione del mondo si congratula con il nuovo arrivato in squadra, ricordando quando lo incontrò da bambino con un sogno.

Russell, dal canto suo, ovviamente si dice "assolutamente elettrizzato" al pensiero di poter avere la possibilità di correre con l'auto più competitiva sulla griglia, potendo così competere per vincere le sue prime gare e, chissà, per puntare al mondiale.

Il direttore esecutivo della Mercedes Toto Wolff ha dichiarato, ai microfoni della Bbc, che sarà una sfida aiutare George a crescere al fianco di uno dei più grandi piloti di tutti i tempi. Resta da vedere come si svilupperà questa convivenza, visti anche i passati screzi del competitivo Lewis Hamilton con i compagni di squadra Nico Rosberg e Fernando Alonso.