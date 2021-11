Con gli ultimi movimenti di mercato, anche il Team Total Energies è arrivato a chiudere l’organico in vista della stagione 2022. La squadra francese continuerà a militare nella categoria Professional, la seconda serie del ciclismo professionistico sotto al World Tour, ma ha messo a segno un colpo con cui si proietta già sulle copertine dei giornali. Il nuovo capitano sarà infatti Peter Sagan, il tre volte Campione del Mondo e uomo immagine per eccellenza del Ciclismo. Il fuoriclasse slovacco ha sposato il progetto della squadra francese, che gli ha dato piena fiducia per portare con sé i compagni di sempre, il fratello Juraj, Oss e Bodnar.

Ciclismo, il colpo Sagan

L’ingaggio di Juraj Sagan e la conferma dell’esperto Niki Terpstra sono gli ultimi due tasselli, in ordine cronologico, che hanno completato la formazione del Team Total Energies per il 2022. Con questi arrivi, la squadra francese conterà su un organico di 26 corridori, che per quantità e qualità può essere paragonabile a quello di un team World Tour di medio livello.

Peter Sagan sarà ovviamente il centro del progetto e dovrà cercare di trasformare questa squadra, che negli ultimi anni ha vivacchiato in maniera abbastanza anonima, in un team dalla mentalità vincente. Per le classiche, il cuore della stagione di Sagan, la Total si presenta con un gruppo di qualità, anche se un po’ attempato.

Al fianco del campione slovacco figureranno i soliti Oss e Bodnar, da una vita con lui, oltre ad alcuni campioni in fase calante della carriera, come Terpstra e Boasson Hagen. L’uomo chiave per Sagan potrebbe però essere Anthony Turgis, francese 27enne che ha raggiunto un ottimo livello nelle corse di un giorno.

Gli altri corridori di maggior spicco della Total sono Niccolò Bonifazio per gli sprint e Pierre Latour, uomo di riferimento per le corse a tappe.

Prime pedalate a Calpe

Il Team Total Energies ha programmato i primi appuntamenti che condurranno all’avvio della stagione 2022. La squadra sarà in ritiro a Calpe, in Spagna, dal 7 al 17 dicembre, e successivamente ancora dall’11 al 21 gennaio. L’attività agonistica scatterà poi a fine gennaio con la Volta San Juan, corsa argentina in cui è previsto l’esordio di Sagan.

Il DS Benoit Genauzeau si è detto convinto che la nuova Total non sarà esclusivamente Sagan, ma che abbia “un gruppo equilibrato che si metterà in mostra in diverse gare”.

🗓 Le Team posera ses valises à Calpe du 7 au 17 décembre puis du 11 au 21 janvier prochain pour préparer la saison ! #Roadto2022 pic.twitter.com/x0vM6DZMht — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) November 24, 2021

I corridori del Team Total Energies 2022: