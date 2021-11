Anche la Trek-Segafredo ha completato la sua campagna di acquisiti e cessioni in vista della stagione 2022 del Ciclismo professionistico. La formazione diretta da Luca Guercilena ha operato molti cambiamenti, dando l’addio a Vincenzo Nibali dopo un biennio di alti e bassi, ma anche nuova forza alla sua cospicua parte italiana. L’ultimo tassello che completa l’organico della squadra americana è infatti Dario Cataldo, corridore esperto e solido, che va ad aggiungersi agli altri sei italiani già presenti nel team. Tra questi spicca la novità di Filippo Baroncini, fresco campione del Mondo della categoria under 23, un talento particolarmente atteso dal ciclismo italiano.

Cataldo: ‘I miei tanti anni da professionista sono un valore aggiunto’

Dario Cataldo è l’ultimo acquisto per la Trek-Segafredo, che con il corridore abruzzese ha così chiuso il suo organico per la stagione 2022. Con i suoi 36 anni e le quindici stagioni da professionista già messe alle spalle, Cataldo è uno dei corridori più esperti del gruppo. Dopo aver tentato la strada dei grandi giri con ambizioni proprie, l’abruzzese si è poi trasformato in un prezioso uomo – squadra, un gregario di qualità che ha fatto la fortuna di grandi capitani. Dopo l’esordio in Liquigas ha corso per la Quickstep, la Sky, la Astana e la Movistar, tutte le più grandi squadre del ciclismo pro.

Nonostante una carriera spesa in gran parte al servizio degli altri, Cataldo è riuscito a togliersi anche delle belle soddisfazioni personali, vincendo una tappa sia al Giro d’Italia che alla Vuelta España, oltre a un titolo tricolore a cronometro.

“Arrivo alla Trek-Segafredo dopo diversi anni in cui ho consolidato la mia posizione di capitano in corsa e gregario affidabile. È un ruolo in cui mi vedo bene, grazie all’esperienza maturata in grandi squadre e al fianco di leader forti. Credo che i miei tanti anni da professionista siano un valore aggiunto in una squadra” ha dichiarato Dario Cataldo, che alla Trek-Segafredo troverà tra i leader anche il corregionale Giulio Ciccone.

“L’ho visto diventare corridore nella stessa squadra in cui ho iniziato, mio padre è stato uno dei suoi primi allenatori” ha ricordato Cataldo.

Ciclismo, l’attesa per Baroncini

La Trek-Segafredo si affaccerà alla nuova stagione del ciclismo con ben dieci nuovi corridori.

Oltre a Cataldo arriva anche un altro italiano, l’attesissimo Filippo Baroncini, Campione del Mondo under 23 e grande speranza del nostro ciclismo. La Trek punterà molto sui giovani, aggiungendo anche l’olandese Daan Hoole, specialista delle crono, e lo spagnolo Marc Brustenga al confermato Antonio Tiberi, altra stellina del ciclismo italiano.

Tra le altre novità portate da questo ciclo mercato spiccano il ritorno di Tony Gallopin e l’arrivo dello scalatore olandese Antwan Tolhoek. Ci saranno anche lo spagnolo Jon Aberasturi, corridore veloce lanciato dalla Caja Rural, il norvegese Markus Hoelgaard, lo svizzero Simon Pellaud e il belga Otto Vergaerde.

A parte Nibali, tornato alla Astana, la Trek-Segafredo ha confermato tutti gli altri big, da Bauke Mollema e Giulio Ciccone, gli uomini da corse a tappe, fino ai leader per le classiche, Mads Pedersen e Jasper Stuyven.

Gli italiani sono sette: oltre a Ciccone, Cataldo e Baroncini sono Brambilla, Mosca, Moschetti e Tiberi.

I corridori della Trek Segafredo per la stagione 2022