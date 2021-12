Con il mercato dei corridori ormai ben definito, è il valzer di partnership e sponsorizzazioni a catalizzare l’attenzione in questa tranquilla pausa invernale del Ciclismo professionistico. La Alpecin Fenix di Mathieu Van der Poel ha messo a segno un colpo importantissimo in tal senso. La squadra diretta dai fratelli Philip e Christoph Roodhooft ha accolto nel suo progetto un nuovo sponsor di grande prestigio, la Deceuninck. L’azienda belga di infissi era entrata nel ciclismo tre anni fa come main sponsor del team di Patrick Lefevere, denominato in questo triennio Deceuninck Quickstep.

Nonostante le tante vittorie ottenute, la collaborazione tra l’azienda e la squadra belga si è chiusa al termine di questa stagione 2021.

Con Van der Poel tra strada e fuoristrada

La Deceuninck non è però uscita dal mondo del ciclismo professionistico, ma è entrata a far parte del progetto Alpecin Fenix. L’azienda belga ha trovato in questo team uno degli uomini da copertina del ciclismo mondiale, Mathieu Van der Poel, ma anche una visione più a 360 gradi dell’attività da svolgere. La Alpecin è attiva infatti su strada, ma anche nel ciclocross e nella mountain bike, non solo con Van der Poel, ed ha una squadra femminile di alto livello, tutti progetti che saranno sostenuti dalla Deceuninck.

A determinare la mancata prosecuzione della partnership tra Deceuninck e Lefevere sembra essere stata questa divergenza di vedute sull’allargamento dell’attività al fuoristrada e al settore femminile.

“Sostenere i giovani talenti e rafforzare il ciclismo femminile sono due valori a cui teniamo molto” ha sottolineato Francis Van Eeckhout, amministratore delegato di Deceuninck. “Personalmente non vedo l’ora che arrivino le classiche di primavera e soprattutto il Giro delle Fiandre. Crediamo che, in collaborazione con la Alpecin Fenix, il nostro marchio si distinguerà per tutta la stagione” ha aggiunto Van Eeckhout.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Roodhooft: ‘Crescita esplosiva, ma non è finita’

Deceuninck non comparirà nel nome del team di Mathieu Van der Poel, che resterà Alpecin Fenix, ma sarà presente con il proprio marchio sulle maglie del campione olandese e dei suoi compagni.

Il team ha vinto per il secondo anno consecutivo la classifica di miglior squadra della categoria Professional, e grazie a questo successo potrà godere di un invito automatico in tutte le gare del World Tour. Dello stesso progetto fa parte anche la squadra Plantur Pura, il team femminile di cui fa parte le ex Campionesse del Mondo di ciclocross Ceylin del Carmen Alvarado e Sanne Cant, oltre ad un’altra specialista di prima fascia come Annemarie Worst.

“Siamo lieti di collaborare con Deceuninck. Abbiamo avuto una crescita esplosiva negli ultimi anni, ma siamo ancora lontani dall’essere alla fine di questo viaggio” ha dichiarato Philip Roodhooft, team manager della Alpecin Fenix. “Avere con noi Deceuninck, insieme agli altri partner, ci darà i mezzi per confermare il nostro attuale livello e allo stesso tempo per sviluppare e concretizzare le nostre ambizioni future” ha aggiunto il manager belga.

La ormai ex Deceuninck Quicstep continuerà invece la sua attività sotto il nome di Quickstep - Alpha Vinyl. Nel 2023 la formazione di Lefevere dovrebbe accogliere anche lo sponsor Soudal, in uscita dal Team Lotto.