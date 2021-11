Mentre il Ciclismo su strada è in letargo, la stagione del ciclocross è già nel pieno della sua attività. La Coppa del Mondo ha già mandato in scena sei delle sedici prove previste dal calendario, e domani farà tappa a Koksijde, in Belgio, per un appuntamento quando mai classico. Le attenzioni su quanto sta avvenendo tra prati e fango non sono però a livelli particolarmente alti. Le due stelle del ciclocross, e non solo, Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, non hanno ancora cominciato la loro attività, che ormai si svolge soprattutto in funzione della stagione del ciclismo su strada.

Il ciclocross aspetta le due stelle

Questa prima parte della stagione del ciclocross ha promosso il belga Eli Iserbyt nel ruolo di numero uno del gruppo, con tre vittorie ottenute nelle sei tappe di Coppa fin qui disputate. Anche l’olandese Lars Van der Haar si è preso un posto da grande protagonista, ritornando ai vertici dopo qualche anno di appannamento con il successo agli Europei e quello nella tappa di Tabor della CDM. Nonostante le belle gare che hanno raccolto l’interesse di una ristretta cerchia di appassionati, il grande pubblico e i media restano soprattutto in attesa della discesa in campo delle stelle Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert.

I due rivali storici, che si sfidano e rincorrono fin dalle categorie giovanili portando il ciclocross a livelli eccezionali, sono ormai principalmente concentrati sul ciclismo su strada.

Dopo le classiche d’autunno si sono presi entrambi un periodo di riposo, mentre gli specialisti del ciclocross già si sfidavano nelle prime gare stagionali. A dicembre torneranno entrambi in corsa e il livello di attenzione sul mondo del ciclocross promette già di alzarsi in maniera esponenziale.

Uno contro l’altro a fine dicembre

Dopo aver concluso la stagione del ciclismo su strada il 3 ottobre con la Parigi Roubaix, Van der Poel si è preso una vacanza di tre settimane ed ha poi ricominciato gradualmente ad allenarsi. Dal 1° al 10 dicembre sarà in Spagna per uno stage di preparazione della Alpecin Fenix, dopodiché debutterà in una breve ma intensa stagione di ciclocross.

La data esatta della prima presenza del campione olandese non è stata fissata, ma sarà o in Val di Sole il 12 dicembre o più probabilmente il 18 a Rucphen.

Wout Van Aert ha invece fissato già un calendario molto preciso delle sue gare di ciclocross. Il campione belga prenderà parte a 12 prove in poco più di un mese, intervallate da uno stage di preparazione che la Jumbo Visma terrà a Girona a metà dicembre. Van Aert farà la sua prima apparizione stagionale nel ciclocross a Boom, tappa del Superprestige in programma il 4 dicembre. Il giorno dopo sarà ad Anversa e nel weekend successivo correrà ad Essen e in Val di Sole per la tappa della Coppa del Mondo. Se Van der Poel decidesse di debuttare subito dopo la fine del ritiro con la Alpecin, allora sarebbe proprio la gara italiana ad ospitare la prima sfida diretta tra i due fuoriclasse del ciclocross.

Dopo la gara in Val di Sole, Van Aert si sposterà a Girona per lo stage della Jumbo Visma e tornerà in azione nel ciclocross a Dendermonde il 26 dicembre e ad Heusden Zolder il giorno successivo. L’ipotesi più concreta è che i primi confronti diretti tra i due fenomeni siano proprio in queste gare, per continuare poi negli altri appuntamenti a cavallo tra gli ultimi giorni del 2021 e i primi del 2022.

Mathieu Van der Poel ha già confermato anche la sua presenza ai Mondiali, che si terranno negli Stati Uniti a fine gennaio, mentre Wout Van Aert si è mostrato molto incerto e più propenso al forfait per questa trasferta oltreoceano.