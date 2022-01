Una rivelazione inedita è quella che ha rilasciato nelle scorse ore Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale italiana di Ciclismo. Il tecnico romagnolo ha infatti partecipato a una diretta social in compagnia di Lello Ferrara, che durante la prima puntata dell'anno ha avuto come ospite anche Beppe Martinelli, ex direttore sportivo di Marco Pantani.

Durante tale diretta, Cassani ha affermato che Lance Armstrong e Marco Pantani (due tra i corridori più rappresentativi della storia del ciclismo contemporaneo) avrebbero potuto correre nello stesso team.

Il fatto avvenne quando Cassani era dirigente alla Mercatone Uno

Cassani, in particolare, ha raccontato che il tutto è avvenuto nel novembre del 1997, quando era dirigente alla neonata Mercatone Uno, formazione per la quale correva Marco Pantani. Il texano, all'epoca, era reduce da un tumore quando scelse di telefonare direttamente Cassani. Durante il colloquio telefonico, il corridore statunitense chiese a Davide se ci fosse o meno la possibilità di far parte del team di Pantani: Armstrong, infatti, aveva il desiderio di correre insieme al "Pirata".

Cassani ha svelato che, subito dopo la telefonata, parlò della cosa a Martinelli e agli altri dirigenti della squadra. Poco dopo, però, Davide lasciò il team e passò a fare l'opinionista in Rai.

Per questo, l'ex ct ha ammesso di non aver mai saputo come sia finita la vicenda.

Martinelli spiega che la cosa non andò in porto a causa di intoppi legali

A svelare il perché la 'coppia' non si formò mai è stato Martinelli, che a differenza di Cassani ha seguito l'intera vicenda. L'ex dirigente ha infatti confermato il contatto, sottolineando come abbia intrattenuto uno scambio di fax con Armstrong.

Alla fine, però, del 'dream team' non se ne fece nulla a causa di quelli che ha definito "intoppi legali". Il corridore statunitense era infatti ancora legato alla Cofidis e, per questo, sfumò la trattativa.

Tutto ciò avvenne pochi mesi prima di quello che sarebbe stato l'anno "perfetto" di Pantani, ossia il 1998. In tale anno, infatti, ha vinto sia il Giro d'Italia che il Tour de France: ultimo ciclista a essere riuscito a mettere a segno questa doppietta nella stessa stagione.

Lo statunitense, invece, disse addio alla sua squadra e passò alla US Postal, dove poi ottenne le sette vittorie di fila al Tour de France (1999-2005), anche se poi esse vennero cancellate in seguito alla confessione sull'utilizzo di sostanze dopanti.

Il retroscena svelato da Cassani è decisamente interessante, specie alla luce del rapporto non idilliaco che successivamente hanno avuto Armstrong e Pantani. Durante la loro attività agonistica, infatti, i due corridori sono stati spesso protagonisti di scontri sia agonistici che verbali che sono entrati nella storia del ciclismo.