Già alle prime pedalate di una lunghissima stagione affiora qualche discussione e polemica nel mondo del Ciclismo professionistico. In Australia si sono svolti stanotte i Campionati nazionali a cronometro, primo appuntamento ufficiale del 2022, e il vincitore Rohan Dennis non ha mancato di lanciare delle accuse alla sua ex squadra, il Team Ineos. Il corridore australiano ha lasciato la squadra britannica dopo due stagioni, approdando ai rivali della Jumbo Visma, con cui ha fatto il suo esordio vittorioso proprio in questa corsa.

Rohan Dennis, quarto titolo australiano

I Campionati nazionali Australiani a cronometro sono stati una sorta di prologo alla stagione vera e propria del ciclismo professionistico. Nella città di Ballarat si sono assegnati stanotte i titoli riservati agli uomini, alle donne e alle categorie giovanili, mentre nel weekend l’evento si concluderà con le gare in linea. Al via della cronometro maschile si sono presentati pochi big, solo Rohan Dennis, al debutto con la nuova maglia della Jumbo Visma, e Luke Durbridge.

La corsa si è svolta su una distanza di 37 chilometri, con un dislivello di circa 400 metri. Dennis ha dimostrato fin dagli intertempi una netta supremazia, vincendo con largo margine il confronto diretto con Durbridge, finito al secondo posto con un ritardo di 1’13’’.

Dennis ha così conquistato il suo quarto titolo nazionale a cronometro, pareggiando il poker già siglato negli anni scorsi da Durbridge. Più che per la prestazione, il neo campione ha fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante la presentazione della Jumbo Visma, che si è svolta nella stessa giornata della corsa e a cui ha partecipato in modalità smart.

‘Jumbo Visma tecnicamente migliore’

Intervenendo alla presentazione della sua nuova squadra, Rohan Dennis ha parlato senza troppi filtri, come sua abitudine. Il corridore australiano è stato protagonista di uno dei colpi del mercato del ciclismo, passando dalla Ineos alla Jumbo Visma, due squadre in diretta competizione per i grandi giri e soprattutto per il Tour de France.

Dennis ha dichiarato di aver deciso di andarsene dalla Ineos per un motivo davvero particolare.

“Ci sono molte cose che la Jumbo Visma sta facendo davvero bene. Quando ero alla Ineos ho notato che stavano copiando tante cose dalla Jumbo. Mi sono detto: perché devo stare in una squadra che ne copia un’altra, perché non entrare in quella squadra ed essere all’avanguardia? Mi sono trasferito qui perché è un team tecnicamente migliore, c’è una grande struttura”, ha spiegato Rohan Dennis.

Il corridore australiano si è detto entusiasta del primo approccio con la Jumbo Visma, con cui sembra condividere la ricerca del minimo dettaglio. “Nello sport, di solito, ci sono una o due squadre che spingono davvero per trovare quell’1% in più e adesso quella squadra è proprio la Jumbo Visma”, ha dichiarato Dennis.