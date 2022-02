Anche gennaio è passato senza ricevere proposte e Domenico Pozzovivo continua a essere senza contratto. Il 39enne azzurro, infatti, è rimasto svincolato lo scorso dicembre, quando la Qhubeka-NextHash (nella quale correva) ha improvvisamente chiuso i battenti a causa di problemi legati al main sponsor. Lo scalatore, dunque, si è trovato di punto in bianco senza nessun contratto. Nonostante questo, però, il corridore non si è mai rassegnato, cercando in tutti i modi una nuova formazione onde evitare di dover annunciare il proprio ritiro.

Pozzovivo ha smentito una trattativa con la Ineos-Grenadiers

Il corridore, in particolare, non accetterebbe di chiudere la carriera in questo modo, avendo il desiderio di correre in gruppo per almeno un'altra stagione. Negli scorsi giorni si era fatta insistente l'indiscrezione per la quale Pozzovivo avrebbe corso nella prossima stagione con la maglia della Ineos-Grenadiers. Ipotesi, però, che è stata smentita in maniera abbastanza netta dallo stesso corridore, che ha definito la notizia come una semplice "fantasia" e sottolineando come non vi sia "mai stato" un contatto in tal senso.

D'altronde il team ha già presentato il proprio roster per la prossima stagione e, nonostante l'infortunio di Egan Bernal, la squadra non sembra avere alcuna intenzione di modificare quella che è vista da molti come un vera e propria corrazzata.

In pole c'è la Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Al di là di questa smentita, comunque, per Pozzovivo si inizia a intravedere una luce in fondo al tunnel. Infatti, come ha ammesso lo stesso Pozzovivo a SpazioCiclismo, è forte l'interessamento dell'Intermaché-Wanty-Gobert Matériaux, team belga. Sarebbe, probabilmente, al soluzione ideale: la squadra, infatti, è una di quelle del World Tour, cosa che permetterebbe a Pozzovivo di prendere parte ai Grand Tour per poter verificare su strada quanto ancora sia alto il suo valore su corse ad altissimo livello.

Ma la Intermarché non è l'unica squadra che ha messo gli occhi su Domenico Pozzovivo: lo scalatore stesso, infatti, ha ammesso che vi sono diverse squadre interessate ad ingaggiarlo: ''Sono in trattativa con diverse formazioni, in particolare con la Intermarché'' Ad ora, come ha detto lo stesso scalatore, non vi è nessun sviluppo in concreto, ma si è detto decisamente speranzoso che novità positive possano arrivare già a partire dai prossimi giorni.

Insomma: sembra proprio che per lo scalatore, che in carriera ha partecipato a molte gare importanti e prestigiose come il Giro d'Italia (dove ha vinto anche una tappa), il Tour de France e il mondiale, non sia ancora giunto il momento di scrivere la parola fine.