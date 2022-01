Tanta paura, nelle scorse ore, per Egan Bernal, ciclista del team Ineos che in carriera ha ottenuto numerose vittorie, tra cui un Tour de France e un Giro d'Italia. Il ciclista, infatti, ha avuto un incidente, andando a impattare contro un autobus che, a quanto si apprende, era fermo. Un vero e proprio tamponamento, avvenuto a Gachancipá, in Colombia.

L'incidente avvenuto durante un allenamento

Il tutto è avvenuto durante una sessione di allenamento che Bernal aveva programmato in vista della prossima stagione. Subito dopo il sinistro è intervenuta sul posto la polizia di transito di Cundinamarca, che ha effettuato tutti i rilievi del caso e ha ricostruito la dinamica dell'incidente.

In seguito al sinistro, Bernal ha ricevuto i primi soccorsi dagli operatori sanitari intervenuti, che ne avrebbero disposto il ricovero presso la clinica La Sabana, a Nord di Bogotá.

Secondo le prime informazioni (al momento non ancora confermate), le condizioni del corridore comunque non dovrebbero destare grande preoccupazione. Bernal, infatti, avrebbe rimediato la frattura della rotula e del femore ma, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è stato confermato anche da Germán Bernal, padre del ciclista. L'uomo, in particolare, ha fatto sapere che si stava recando sul luogo dell'incidente per scoprire con esattezza quanto accaduto.

Bernal stava effettuando la preparazione per le strade della Colombia

Il corridore, comunque, è sempre rimasto cosciente e si trovava in Colombia in compagnia di altri compagni di squadra che, come lui, avevano scelto il paese sudamericano per cercare la forma migliore per affrontare i tanti impegni previsti per la prossima stagione.

Bernal, in particolare, avrebbe dovuto esordire in stagione tra poche settimane, nel Tour de la Provence. La corsa, che si svolge in Francia, avrà come data di inizio il 10 febbraio. Se la diagnosi effettuata a Bernal dovesse rivelarsi corretta è molto probabile che il corridore non potrà partecipare alla corsa della Provenza, costringendolo (insieme al team) a riprogrammare interamente il calendario.

L'incidente è stato confermato anche dalla Ineos, che comunque non si è voluta sbilanciare e non ha fornito tanti dettagli sull'avvenuto. Il team, infatti, si è limitato a comunicare che il proprio corridore è stato trasportato in ospedale dai sanitari e che, quando è arrivato nella struttura sanitaria, era cosciente. Bernal, infine, è stato definito come "stabile e in fase di valutazione".