Nessuna sorpresa nella quinta e ultima tappa della Volta Algarve. Forte del largo successo messo a segno nella cronometro di ieri e di una maglia gialla già saldissima, Remco Evenepoel ha condotto in porto senza particolari difficoltà la vittoria della classifica generale della corsa lusitana. Evenepoel si è limitato a correre per difendere la maglia gialla, senza entrare direttamente nella battaglia per il successo di tappa. Dopo aver condotto la corsa con la squadra e poi personalmente sulla salita conclusiva all’Alto de Malhao, il belga ha fatto da spettatore ad una tiratissima volata che ha visto Sergio Higuita battere il connazionale Daniel Martinez.

Ciclismo, partenza a tutta alla Volta Algarve

La quinta e ultima tappa della Volta Algarve proponeva il classico arrivo in salita all’Alto de Malhao, ascesa breve ma molto ripida con i suoi due chilometri e mezzo al 9-10% di pendenza. La corsa è stata molto intensa nelle fasi iniziali, con una lunga battaglia per portare via la fuga che ha fatto volare la media oraria sui 48. Alla fine, dopo alcuni tentativi andati a vuoto sono riusciti ad evadere una ventina di corridori, tra cui Tom Pidcock, Yves Lampaert e Michele Gazzoli.

Il gruppo dei fuggitivi si è più volte spezzato e ricomposto, fino a quando sono rimasti al comando i soli Dries De Bondt e Georg Zimmermann, che hanno approcciato la prima delle due scalate all’Alto de Malhao. Il gruppo principale si è selezionato sulla salita, soprattutto a causa di un attacco di Daniel Felipe Martinez. Remco Evenepoel si è però mostrato sempre attento e in gran forma e di fatto la corsa si è accesa solo per la vittoria di tappa.

Volata colombiana tra Higuita e Martinez

Evenepoel ha poi trovato per strada il suo compagno Yves Lampaert, reduce dalla fuga iniziale. La Quickstep ha così gestito senza problemi la parte di percorso tra le due scalate all’Alto de Malhao, andando ad annullare definitivamente la fuga e portando il gruppo, ormai ridotto ad una quindicina di uomini, all’inizio dell’ascesa finale.

Esaurito il lavoro dei compagni, Evenepoel ha preso la situazione direttamente in mano, dettando il passo in salita e scoraggiando così ogni tentativo di attacco. Il ritmo della maglia gialla è stato sufficiente a fare grande selezione: con il campione della Quickstep sono rimasti i soli Martinez, Gaudu, Higuita e McNulty, i corridori che sono andati a contendersi la vittoria di tappa. Nel finale Evenepoel si è fatto da parte, lasciando gli altri a giocarsi il successo parziale. McNulty ha provato a partire da lontano, ma non ha sorpreso Sergio Higuita e Daniel Martinez, che si sono confrontati in un accesissimo sprint. Ad avere la meglio per una manciata di centimetri è stato Higuita che ha battuto il connazionale, McNulty e Gaudu, con Evenepoel che si è preso tutto il tempo per festeggiare il suo successo nella classifica generale di questa Volta Algarve.

Ad accompagnarlo sul podio sono stati Brandon McNulty, a 1’17’’, e Daniel Martinez, a 1’21’’. Fabio Jakobsen ha conquistato la classifica a punti, mentre il portoghese Joao Matias si è tolto la soddisfazione di vincere quella dei Gpm.