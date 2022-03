C'è uno sprazzo di azzurro nella campagna delle classiche del nord. Dopo il podio conquistato da Sonny Colbrelli nella Het Nieuwsblad di sabato scorso, Matteo Trentin ha conquistato il Gp Le Samyn con una prova di grande temperamento. Il corridore della UAE Emirates è stato il protagonista degli ultimi quaranta chilometri della classica belga, promuovendo un tentativo di fuga che ha scoperto la debolezza delle squadre dei velocisti, Quick-Step in primis. Con l'occasionale collaborazione di Campenaerts, Trentin ha poi spezzato più volte la fuga fino a battere in volata gli ultimi superstiti dell'attacco.

Gp Le Samyn, fuga decisiva a 40 km dall'arrivo

Il Gp Le Samyn è stato il terzo appuntamento con la campagna di classiche del nord, dopo la Het Nieuwsblad e la Kuurne-Bruxelles-Kuurne dello scorso weekend. Il percorso di questa gara presentava diversi settori di pavè e tratti con strade molto tortuose e tecniche, ma non i tipici muri di tante altre classiche belghe.

La corsa è entrata nel vivo ad una quarantina di chilometri dal traguardo, quando Oliver Naesen ha piazzato un allungo su un tratto di pavè del quale ha poi approfittato Matteo Trentin.

Il corridore della UAE Emirates ha rilanciato con forza l'azione, riuscendo a strappare via dal gruppo un drappello composto da una ventina di unità. Tra questi anche Victor Campenaerts, Florian Vermeersch, Stan Dewulf, Hugo Hofstetter, il campione in carica Tim Merlier con il compagno di squadra Dries De Bondt. La presenza di un grande velocista come Merlier e la consistenza numerica dei battistrada, hanno fatto scarseggiare la collaborazione.

Il gruppo però non è riuscito a rientrare, anche perchè la squadra del favorito numero uno, la Quick-Step di Fabio Jakobsen, non si è rivelata così forte come immaginato alla vigilia.

Trentin, finalmente arriva la vittoria

Matteo Trentin e Victor Campenaerts si sono dimostrati i più forti e volitivi tra i fuggitivi. Il corridore della UAE, alla ricerca della vittoria dopo una lunga serie di piazzamenti, ha piazzato un altro attacco molto deciso ad una quindicina di chilometri dall'arrivo, ed è riuscito a spezzare il gruppetto e a liberarsi di molti dei compagni d'avventura meno collaborativi.

Anche Merlier è rimasto attardato in questa fase, così come il gruppo è stato respinto ad una quarantina di secondi di ritardo.

Trentin ha ancora accelerato un paio di volte nel finale, arrivando così a giocarsi il successo allo sprint con altri sette corridori. Il gruppetto ha rallentato molto nell'ultimo chilometro in leggera salita, ma gli inseguitori non sono comunque riusciti a recuperare. Trentin ha interpretato con freddezza lo sprint, ha atteso le mosse di Van Gestel per lanciare la sua volata e respingere il tentativo di rimonta di Hofstetter. Così è finalmente arrivata la vittoria per l'ex campione europeo, che ha cercato e costruito questo successo con grande caparbietà. Hofstetter ha chiuso secondo davanti a Dries De Bondt, con Stan Dewulf ai piedi del podio.