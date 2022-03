Negli ultimi anni l'interesse internazionale verso il mondo del Ciclismo è cresciuto costantemente e, con questo, sono aumentati anche gli ingaggi che i vari team destinano ai propri ciclisti. Una premessa, comunque, è d'obbligo: nessuno dei corridori arriva a guadagnare le cifre astronomiche che si vedono, per esempio, nel mondo del calcio o del basket USA (dove ci sono ingaggi monstre, come quello del cestista Stephen Curry che guadagna, per ogni stagione, una cifra vicina ai 46 milioni di dollari).

Vincenzo Nibali guadagna più di Roglic

Partendo dal basso, la top 20 dei ciclisti più pagati si apre con il colombiano Fernando Gaviria, che è legato all'UAE Team Emirates da un contratto di 1,8 milioni di euro a stagione.

In diciannovesima posizione è presente un altro colombiano, ovvero Nairo Quintana: l'ex Movistar, infatti, corre oggi con l'Arkea e guadagna 1,9 milioni di euro. Stessa cifra anche per l'italiano Elia Viviani, che corre con la Ineos-Grenadiers.

In diciassettesima posizione vi è il danese Jakob Fuglsang, che corre per la Israel Start-Up Nation e guadagna 2 milioni di euro all'anno. La stessa cifra è ottenuta anche da Adam Yates (Ineos Grenadiers), Romain Bardet (Team DSM), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) e Primoz Roglic (Jumbo Visma).

In 11esima posizione, invece, c'è Vincenzo Nibali. Lo Squalo, il più ricco tra gli italiani, ha fatto ritorno in questa stagione all'Astana, firmando un contratto che prevede un ingaggio di 2,1 milioni di euro a stagione.

In decima posizione dei ciclisti più ricchi c'è, invece, il belga Wout van Aert, che corre per la Jumbo-Visma con la quale guadagna 2,2 milioni di euro a stagione. Stesso guadagno, questo, anche per l'ecuadoregno Richard Carapaz (della Ineos-Grenadiers) e per lo spagnolo Alejandro Valverde (Team Movistar).

La Ineos-Grenadiers è la squadra che ha più corridori posizionati in classifica

In settima posizione, invece, c'è il francese e campione del mondo in carica Julian Alaphilippe: per lui, in forza alla Quick-Step, uno stipendio di 2,3 milioni di euro all'anno. Il sesto è il polacco Michal Kwiatkowski, che con la Ineos Grenadiers porta a casa 2,5 milioni di euro a stagione.

In quinta posizione, poi, troviamo il colombiano Egan Bernal, che con la Ineos-Grenadiers guadagna 2,8 milioni di euro. Appena fuori dal podio si posiziona un suo compagno di squadra, Geraint Thomas: il britannico guadagna 3,5 milioni di euro.

Il terzetto sul podio, invece, ha dei guadagni decisamente più alti. Il terzo ciclista con l'ingaggio più alto è Peter Sagan, che con la Total Energies guadagna 5,5 milioni di euro. Stessa cifra anche per Chris Froome con la Israel Start-Up Nation. Infine, il più ricco tra i ciclisti è Tadej Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France che con la maglia dell'UAE Team Emirates guadagna 6 milioni di euro a stagione.

Dando uno sguardo alla classifica, appare chiaro che il team che ha i pagamenti più alto sia la Ineos-Grenadiers. Dei 20 ciclisti con l'ingaggio più alto, infatti, ben 6 appartengono all'ex Team Sky.