La Juventus si sta preparando in vista della prossima partita contro l'Inter in programma all' Allianz Stadium il 3 aprile 2022 alle 20 e 45. Allegri spera di poter recuperare Zakaria e Alex Sandro, entrambi hanno svolto l'allenamento con i compagni.

Allegri prepara la sfida contro l'Inter in recupero ci sono Zakaria e Alex Sandro

La sfida tra la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Inter di Simone Inzaghi potrebbe essere una gara decisiva per lo scudetto. In caso di un vittoria da parte dei bianconeri, infatti, si riaprirebbero i giochi e la classifica cambierebbe la sua gerarchia.

Chi potrebbe trarre vantaggio da questo turno di Serie A sarà il Milan di Pioli che, contro il Bologna, avrebbe, sulla carta, la partita più semplice, dato che c'è anche un altro big match a Bergamo tra Atalanta e Napoli. Allegri sta recuperando molti pezzi alla Continassa. Nella giornata di ieri, ad esempio, è rientrato Juan Cuadrado che non ha disputato la sua gara della nazionale per squalifica. Alex Sandro e Zakaria hanno svolto l'intera seduta assieme al gruppo; c'è ottimismo, per una loro convocazione.

La sfida del 3 aprile sarà fondamentale per la corsa scudetto

La sfida all'Alianz Stadium sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati a Dazn, ci saranno collegamenti dallo stadio dove si potranno ascoltare le prime sensazioni dei protagonisti.

Nel post match, verranno riviste le eventuali reti oltre ad analizzare tutti gli episodi da moviola.

In questo tipo di partite non c'è una favorita. Le due squadre però stanno vivendo un periodo opposto della loro stagione. La Juventus, ad esempio, è reduce da ben 17 risultati utili consecutivi, mentre gli uomini di Simone Inzaghi, che stanno attraversando un periodo piuttosto deludente, non sono più quelli di inizio campionato.

I probabili protagonisti della gara potrebbero essere Dybala e Vlahovic da una parte e Lautaro Martinez e Dzeko dall'altra attenzione però, anche a Cuadrado e Chalanoglu. De Vraj e Brozovic sono ancora in dubbio, mentre Vecino e Lautaro si sono negativizzati e sono pronti per scendere in campo.

Con una eventuale vittoria, la squadra bianconera si candida a tornare protagonista fino alla fine per lottare con le altre pretendenti allo scudetto.

In caso di sconfitta, invece, saranno i nerazzurri a trarre vantaggio, riscattandosi dalle deludenti ultime prestazioni.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; Locatelli, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

Questa invece dovrebbe essere l'undici di partenza di Simone Inzaghi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko