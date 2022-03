C’è la firma di Tim Merlier sulla seconda tappa della Tirreno Adriatico, caratterizzata da un arrivo un po’ strano con una curva sul traguardo. Il velocista belga della Alpecin-Fenix si è inserito in scia al trenino della Quick-Step che stava pilotando Davide Ballerini, e a Peter Sagan, per poi piazzare il suo sprint vincente. La classifica generale non è cambiata, con Filippo Ganna ancora al comando, anche se Tadej Pogačar ha chiarito una volta di più la sua voglia di vincere andando a prendersi un secondo di abbuono a un traguardo volante.

Tirreno Adriatico, le Professional in fuga

Dopo la cronometro d’apertura di ieri 7 marzo, vinta da Ganna a Lido di Camaiore, la Tirreno Adriatico ha proposto una frazione un po’ ondulata, ma favorevole ai velocisti per questa seconda giornata di gara. Il tracciato si è snodato interamente in Toscana, dalla Versilia di Lido di Camaiore, fino al senese, con arrivo a Sovicille.

Subito si è formata al comando una fuga di cinque corridori, con la presenza di tutte e tre le squadre Professional invitate alla corsa.

Ad andare all’attacco sono stati Jonathan Canaveral e Davide Gabburo per la Bardiani CSF Faizanè, Davide Bais e Francesco Gavazzi per la Eolo-Kometa e Umberto Marengo per la Drone Hopper-Androni.

Il gruppo ha lasciato fare, concedendo circa otto minuti di vantaggio prima di iniziare la lenta rimonta. La Lotto Soudal di Caleb Ewan è stata la più attiva nel condurre il gruppo, ma anche le altre squadre dei velocisti più attesi hanno fatto la loro parte.

Dopo il Gpm di Pineta al comando è rimasta la coppia degli Eolo, Gavazzi – Bais, ma anche il loro rilancio non ha mai impensierito il gruppo, che è andato a raggiungerli a una ventina di chilometri dal traguardo.

Niente sprint per il favorito Ewan

Nella stessa fase della corsa, sfruttando uno degli ultimi dislivelli del tracciato, si è lanciato all’attacco Marc Soler, un’azione un po’ a sorpresa visto che si tratta di un gregario del grande favorito alla vittoria finale, Tadej Pogačar.

Lo spagnolo ha pedalato con grande energia, ma la sua azione è finita con l’inevitabile recupero del gruppo, che a tre chilometri dall’arrivo l’ha raggiunto.

Il finale è stato molto intenso, con una bella lotta tra le squadre dei velocisti per prendere la testa. Alla fine a spuntarla è stata la Quick-Step, che si è organizzata per Davide Ballerini, viste le difficoltà palesate da Mark Cavendish nei tratti di salita. Dietro al trenino della squadra belga si sono inseriti Peter Sagan e Tim Merlier. Il tre volte iridato ha provato ad anticipare lo sprint, ma non ha sorpreso gli avversari. Merlier è uscito a doppia velocità andando a vincere su un arrivo davvero strano, con le ultime decine di metri caratterizzate da un’ampia curva.

I giovani Olav Kooij e Kaden Groves hanno rimontato per le altre posizioni sul podio, con Sagan e Consonni a seguire. Niente da fare per il favorito Caleb Ewan, rimasto tagliato fuori dallo sprint e finito appena 15°, così come Demare e Viviani, ancora più nelle retrovie.

La classifica generale vede ancora Filippo Ganna in maglia di leader con 1’’ su Evenepoel, mentre Pogačar ha accorciato le distanze grazie a un abbuono e un traguardo volante, e ora è a 17’’.