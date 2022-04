Nella sua quarta tappa, la Villabassa - Kals am Großglockner, il Tour of the Alps ha ritrovato due grandi scalatori da tempo un po' appannati, Miguel Ángel López e Thibaut Pinot. Il francese si è inserito in una fuga partita a metà corsa ed ha poi staccato tutti i compagni d'avventura sulla salita finale. La reazione del gruppo ha però permesso a López di tornare in gioco per la vittoria di tappa. Lo scalatore della Astana è partito al contrattacco nel finale e sotto l'arco dell'ultimo chilometro ha raggiunto e staccato Pinot, che è stato costretto a rimandare l'appuntamento con il successo che manca ormai da quasi tre anni.

López ha così regalato alla Astana una vittoria che sa di ossigeno puro in questo avvio di stagione davvero complicato e avaro di soddisfazioni per il team kazako.

La fuga parte a metà corsa

La quarta tappa del Tour of the Alps ha portato i corridori in Austria per l'arrivo a Kals am Großglockner, su una salita di una decina di chilometri con tratti impegnativi intramezzati da altri molto semplici. L'avvio è stato veloce, con un primo tentativo di fuga che è stato annullato dopo una trentina di chilometri condotti a forte andatura.

È stato solo verso metà corsa che un gruppetto di una quindicina di corridori è riuscito a evadere e prendere un vantaggio più consistente. Tra gli attaccanti si sono inseriti anche Fabio Felline, Thibaut Pinot, Jonathan Caicedo, Andrey Amador e Matteo Fabbro.

Il gruppo è stato tirato dal Team Bahrain del leader Pello Bilbao, ma con il passare dei chilometri anche la DSM di Romain Bardet e la Ineos di Pavel Sivakov e Richie Porte hanno collaborato per condurre l'inseguimento e tenere aperte le opzioni di vittoria di tappa.

Bardet accorcia in classifica

La corsa si è accesa poco prima dell'inizio della scalata finale, con il gruppetto dei fuggitivi animato da una serie di scatti. Una volta iniziata la prima parte di salita, quella più difficile, è però emersa chiaramente la superiorità di uno scalatore di razza come Thibaut Pinot. Il francese della Groupama ha fatto il vuoto rispetto ai compagni d'avventura, ma dopo aver rilanciato bene nel tratto più facile ha faticato un po' a ritrovare la giusta cadenza quando le pendenze sono tornate a farsi sentire sotto le ruote.

Il gruppo è andato a riprendere tutti gli altri attaccanti ed ha recuperato terreno su Pinot, fino all'attacco portato da Miguel Ángel López a quattro chilometri dall'arrivo. Il finale è stato un appassionante testa a testa tra Pinot e López, che ha mangiato metro su metro il distacco dal battistrada. All'ultimo chilometro il colombiano della Astana è tornato in scia a Pinot ed ha avuto la brillantezza di rilanciare subito, riuscendo a piegare la resistenza dell'avversario. López si è così involato verso la vittoria, appena la seconda stagionale per una Astana falcidiata dagli infortuni.

Pinot ha difeso la seconda piazza dal rientro del gruppo, battuto allo sprint da Bardet, che ha agguantato un prezioso abbuono.

La classifica generale vede Pello Bilbao ancora al comando, ma Bardet è ora a 2'', mentre Valter segue a 12'.

Il Tour of the Alps si conclude domani, 22 aprile, con la quinta tappa, disegnata su un breve ma impegnativo percorso attorno a Lienz.