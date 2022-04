Due pugili britannici nel tempio del calcio, a Wembley, in una serata che si preannuncia ricca di emozioni.

Sabato 23 aprile il campione del mondo WBC Tyson Fury difenderà nel prestigioso stadio londinese la sua cintura dall'assalto del connazionale Dillian Whyte. Una sfida che ha attirato 90.000 spettatori, pronti a gustarsi dal vivo uno degli incontri più attesi dell'anno.

Fury è il favorito: una vittoria in vista di un super match

Il campione in carica Tyson Fury arriva a questo match dopo le due altisonanti vittorie per ko contro l'ex campione, l'americano Deontay Wilder.

Il 33enne "Gipsy King" è ancora imbattuto in carriera, con 32 successi ed un solo pareggio in carriera (nel primo dei tre match contro Wilder). Nel suo palmares figura anche la vittoria sul fuoriclasse Wladimir Klitschko nel novembre 2015, grazie alla quale si laureò campione del mondo la prima volta. In seguito il ritiro dovuto a problemi personali ed il ritorno sul ring a quasi tre anni di distanza. Fury, nonostante l'assenza prolungata dal ring, ha subito dimostrato di essere al livello dei migliori, riuscendo a conquistare la cintura WBC dopo un match spettacolare contro Wilder. In Gran Bretagna erano in molti ad aspettare una supersfida con l'altro idolo locale Anthony Joshua, ex campione WBA, WBO e IBF.

L'inaspettata sconfitta di quest'ultimo contro l'ucraino Oleksandr Usyk, con conseguente perdita delle cinture, ha però momentaneamente fatto saltare il super derby inglese. Fury, in caso di vittoria contro Whyte è chiaramente interessato in un match contro il vincente della rivincita tra Usyk e Joshua, che servirebbe a decretare l'indiscusso campione del mondo dei pesi massimi.

Whyte, contro Fury l'occasione della vita

Il 34enne Dillian Whyte, a differenza del suo rivale, ha già conosciuto la sconfitta in due occasioni. Nel 2015 perse per ko contro il lanciatissimo Joshua, prima di inanellare una serie di undici vittorie consecutive. Nel 2020, dopo un match che sembrava vederlo vincitore, venne inaspettatamente atterrato dell'ex campione WBA Alexander Povetkin incassando così la sua seconda sconfitta in 21 incontri disputati.

Da diverso tempo Whyte è sfidante ufficiale WBC ed a Wembley avrà l'occasione di confrontarsi per l'agognata cintura mondiale. Sono in molti a prevedere una sua sconfitta, ma Whyte ha dimostrato di essere un ottimo pugile e di meritare una chance mondiale. Nel suo record anche una vittoria contro l'ex campione WBO Joseph Parker, ma l'incontro che dovrà affrontare sabato notte sarà senza dubbio il più difficile della sua carriera.

Dove vedere Fury-Whyte

L'attesa sfida di Wembley (Londra) tra Tyson Fury e Dillian Whyte sarà trasmessa anche in Italia in diretta streaming sulla piattaforma streaming Mola TV. Il collegamento è previsto per le ore 19:10 di sabato 23 aprile 2022. Il match sarà trasmesso gratuitamente, e sarà visibile su smartphone, tablet, pc e smart TV, tramite l'apposita app MOLA (per iOS e Android) o tramite il sito Mola.tv.