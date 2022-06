All'indomani delle gare dei Campionati nazionali, anche la Quickstep Alpha Vinyl ha completato le sue scelte sui corridori da schierare al Tour de France, che scatta venerdì 1° luglio a Copenhagen. Lo squadrone belga non ha tenuto in conto le indicazioni uscite dalle corse del weekend, ed ha deciso di lasciare a casa due dei vincitori delle gare di maggior spessore. Sia Florian Senechal, nuovo Campione di Francia, che Mark Cavendish, che ha riconquistato il titolo in Gran Bretagna dopo nove anni, sono stati escluse dalla formazione e relegati al ruolo di riserva.

Non sarà presente al Tour nemmeno il Campione del Mondo Julian Alaphilippe, che è rientrato dall'infortunio subito alla Liegi Bastogne Liegi, ma non è ancora così in forma da poter affrontare un impegno come il Tour.

Tour de France, ci sono anche Cattaneo e Bagioli

A due giorni dalla cerimonia di presentazione delle squadre, e quattro dal via della corsa, anche la Quickstep Alpha Vinyl ha diramato le convocazioni per il Tour de France. Le scelte del team diretto da Patrick Lefevere erano molto attese. Molti nomi grossi del team, da Mark Cavendish a Julian Alaphilippe, erano ancora in bilico, per vari motivi. Dopo l'impegno al Giro d'Italia, Cavendish ha dovuto lasciare spazio all'altro sprinter della squadra, Fabio Jakobsen, che farà il suo debutto al Tour de France e sarà il leader della squadra.

La Quickstep ha quindi deciso di schierare un solo velocista e di lasciare a casa Cavendish, nonostante le quattro tappe vinte lo scorso anno e il fresco titolo di Campione di Gran Bretagna.

Alaphilippe invece ha pagato l'incidente della Liegi Bastogne Liegi. Il Campione del Mondo è tornato in gruppo ieri nella corsa vinta in Francia da Florian Senechal, ma deve ancora lavorare per ritrovare la miglior condizione di forma e in quest'ottica la Quickstep ha preferito escluderlo e recuperarlo al 100% per il finale di stagione.

La Quickstep Alpha Vinyl ruoterà essenzialmente sugli sprint di Fabio Jakobsen in questo Tour de France. Il velocista olandese sarà attorniato da una squadra compatta ed affiata per guidarlo negli sprint, con Michael Morkov nel consueto ruolo di ultimo uomo. La squadra belga andrà a caccia di tappe anche su altri terreni, anche con i due italiani del team, Mattia Cattaneo e Andrea Bagioli, mentre non ci sono velleità di classifica generale.

I corridori della Quickstep Alpha Vinyl per il Tour de France

Fabio Jakobsen

Michael Morkov

Kasper Asgreen

Mikkel Frolich Honorè

Mattia Cattaneo

Andrea Bagioli

Yves Lampaert

Tim Declerq

'Decisione difficile su Alaphilippe'

Presentando la squadra per il Tour de France, il Direttore Sportivo Tom Steels ha spiegato quanto il team abbia riflettuto sulla situazione di Alaphilippe. "La decisione di lasciarlo a casa è stata molto difficile, è uno degli uomini più importanti della nostra squadra" ha raccontato Steels. "Julian ha lavorato sodo per rimettersi in forma dopo quello che è successo alla Liegi. Tuttavia, per lui è importante poter competere con i più forti. Per questo abbiamo deciso di dargli più tempo per recuperare e ricostruire la sua condizione, in modo che possa tornare al 100% nella seconda parte della stagione" ha continuato il tecnico belga.

Sugli obiettivi della squadra, Steels ha confermato che saranno rivolti essenzialmente agli sprint di Jakobsen e ai tentativi di fuga. "Abbiamo un gruppo che può supportare Fabio, ma contiamo anche su corridori che sanno andare in salita e inserirsi nelle fughe. Asgreen, Lampaert e Morkov saranno in aiuto a Jakobsen, che ha già dimostrato quanto è forte e veloce" ha commentato Steels.