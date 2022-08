Sta per avere finalmente luogo uno degli incontri di Boxe più attesi della stagione, ovvero il match di rivincita tra Oleksandr Usyk e Anthony Joshua che si disputerà sabato 20 agosto a Jeddah (Arabia Saudita). L'incontro metterà nuovamente in palio i titoli WBA, IBF e WBO dei pesi massimi, detenuti dall'ucraino Usyk dopo averli conquistato nel primo match disputato nel settembre 2021 in casa del suo avversario.

Usyk per confermarsi, Joshua vuole risorgere nuovamente

Nel primo match, disputato nello stadio del Tottenham a Londra, l'ucraino Usyk si è imposto ai punti con decisione unanime soverchiando i pronostici che lo vedevano sfavorito contro l'idolo locale.

Il pugile ucraino ha però dimostrato di possedere una tecnica di prim'ordine e di poter assorbire le bordate di un pugile come Joshua, quasi sempre vittorioso per ko. In quella occasione fu invece proprio l'ucraino a sfiorare il ko, mettendo seriamente in difficoltà l'inglese nelle ultime fasi del match.

Se nel match di Londra Usyk ha stupito tutti, riuscendo a conquistare anche il mondiale dei massimi dopo aver unificato tutte le cinture nella categoria inferiore dei cruiser, nella rivincita potrebbe trovarsi di fronte un avversario più preparato. Ancora imbattuto in 19 incontri da professionista, l'attuale campione è chiamato a riconfermarsi ed a dimostrare nuovamente il suo valore in una categoria dove paga agli avversari una certa differenza di stazza.

Non meno importante ciò che è chiamato a fare Anthony Joshua, che nel primo incontro con Usyk è stato sorpreso dalla maggiore tecnica del rivale ed ha rischiato di subire anche il ko. Già una volta Joshua ha perso i suoi titoli, crollando sotto i colpi di Andy Ruiz nel giugno del 2019. Una sconfitta poi vendicata sei mesi dopo con una vittoria ai punti a Diriyah, sempre in Arabia Saudita, che gli ha consentito di ritornare campione.

In quella occasione "AJ" ha dimostrato di non essere un grande incassatore, venendo travolto dalla foga del rivale. Anche in questo caso l'ex campione ha una sconfitta da vendicare, non meno bruciante di quella subita da Ruiz, con la consapevolezza che un'altra battuta d'arresto potrebbe relegarlo indietro nelle gerarchie mondiali.

Usyk o Joshua: Fury in attesa di una riunificazione?

Se Oleksander Usyk e Anthony Joshua pensano ovviamente al match di sabato 20 agosto, c'è chi guarda a questa rivincita con un occhio rivolto al futuro. Si tratta di Tyson Fury, imbattuto campione del mondo WBC, che potrebbe sfidare il vincente del match di Jeddah per riunificare tutti i titoli dei pesi massimi e diventare il campione indiscusso della categoria. In precedenza si era andati vicini ad uno scontro tutto britannico tra il "Gipsy King" e Joshua da disputare in terra d'Albione, per un match che avrebbe fatto sicura fortuna ai botteghini. Un primo mancato accordo e la successiva sconfitta di Joshua contro Usyk hanno fatto però saltare il super affare, con Fury che nel frattempo ha annunciato l'idea di ritirarsi dalla boxe.

Il richiamo di un match di riunificazione potrebbe però far cambiare nuovamente idea al campione WBC, non nuovo a colpi di scena di questo tipo.

Usyk vs Joshua II: dove vedere il match

L'attesissima sfida Usyk vs Joshua II in programma a Jeddah (Arabia Saudita) sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva per l'Italia sulla piattaforma DAZN. Il collegamento con il Jeddah Superdome è previsto per le ore 19:00, mentre il match principale è in programma non prima delle ore 23:00 (ora italiana). Tra gli altri incontri in programma la sfida a livello di pesi massimi tra il croato Filip Hrgovic e Zhang Zhilei (argento a Pechino 2008) e il ritorno sul ring dell'ex campione dei supermedi Callum Smith, impegnato nella nuova categoria dei mediomassimi contro il francese Mathieu Bauderlique.