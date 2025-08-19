La Vuelta a España è pronta ad aprire il sipario su un'edizione del tutto speciale, soprattutto per il ciclismo italiano. La corsa spagnola, il terzo e ultimo grande giro della stagione, sbarca in Italia per una grande partenza inedita da Torino. Dopo aver accolto il via del Tour de France nel 2024, il nostro paese avrà l'onore di veder partire anche la Vuelta. Sabato 23 agosto, la corsa scatta da Torino per una prima tappa che si concluderà a Novara, ma già giovedì 21 è in programma il primo appuntamento ufficiale, la presentazione delle squadre.

Questo evento, e tutte le tappe, saranno trasmesse in diretta esclusiva, in tv e streaming, da Discovery Plus e Eurosport, fruibile anche su DAZN, che riproporrà la fortunata formula degli altri grandi giri con il commento a tre voci.

Vuelta, la presentazione il 21 a Torino

La Vuelta a España è una delle grandi esclusive di Eurosport e Discovery Plus. Anche quest'anno, il terzo grande giro della stagione del ciclismo professionistico, sarà trasmesso dalla piattaforma del gruppo Warner Bros.Discovery, con una copertura totale dell'evento. Si inizia già giovedì 21 agosto, quando a Torino è in programma la presentazione delle squadre, appuntamento rituale che precede il via di ogni grande giro. L'evento sarà in diretta dalle 19.30 con il commento di Pietro Pisaneschi.

La corsa scatterà sabato 23 agosto con la tappa Torino - Novara. Il collaudato trio Luca Gregorio - Riccardo Magrini - Moreno Moser, in alternanza con Wladimir Belli, accompagnerà la diretta fin dalle 12.45, mezz'ora prima del via ufficiale fissato alla Reggia di Venaria. Sarà la prima volta che Eurosport e Discovery proporranno il commento a tre voci per la Vuelta, una fortunata formula finora usata al Giro, al Tour e nelle grandi classiche.

Domenica 24 agosto si continua con la seconda tappa, da Alba a Limone Piemonte, in diretta dalle 13.25. Lunedì 25 si inizierà alle 14 per la terza e ultima tappa italiana, con arrivo a Ceres. La corsa si sposterà quindi in Francia per la Susa - Voiron e sbarcherà in Spagna per la cronosquadre di Figueres di mercoledì 27 agosto.

La Vuelta a España si chuiderà domenica 14 settembre a Madrid. Le tappe che saranno trasmesse integralmente sono la 1°, 2°, 3°, 5°, 7°, 11°, 14°, 20° e 21°.

Ci sono anche Renewi Tour e Giro di Germania

Il ricco calendario del ciclismo di questa seconda metà del mese di agosto propone molte altre corse, tutt trasmesse in diretta da Eurosport e Discovery Plus. Dal 19 al 22 si comincia con il Tour du Limousin, in Francia, dove sono impegnati anche Vendrame, Mozzato e Oldani.

L'evento clou è però il Renewi Tour, corsa a tappe del calendario World Tour che ripercorre alcune strade tipiche delle classiche di primavera. La gara è in programma dal 20 al 24 e vede il ritorno in gruppo di Mathieu Van der Poel, oltre alle presenze di grandi velocisti come Merlier e Kooij.

Il Renewi Tour sarà in diretta su Eurosport e Discovery Plus dalle 15.30 per le prime tre tappe. Le ultime due, vista la concomitanza con la Vuelta, saranno anticipate e partiranno già alle 13.30.

Dal 20 al 24 si corre anche il Giro di Germania, con Jonathan Milan, Van Aert, Brennan, Groves e Lipowitz tra i più attesi. Infine, domenica 24 scatta anche il Tour de l'Avenir, il Tour de France riservato agli under 23, altra proposta del ricco programma di Eurosport e Discovery Plus.