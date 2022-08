Appena archiviato il Tour de France, il mondo del Ciclismo professionistico guarda già alla Vuelta Espana. La corsa iberica farà calare il sipario sulla stagione dei grandi giri, e promette già una corsa incerta e movimentata. L’avvicinamento alla Vuelta sarà scandito per molti dei favoriti dalla partecipazione alla Vuelta Burgos, tradizionale corsa di preparazione e rifinitura in programma dal 2 al 6 agosto. In cinque tappe, la corsa castigliana, proporrà un percorso intenso e selettivo, un’ideale rifinitura per la Vuelta Espana. Al via si presenteranno molti dei protagonisti più attesi del terzo grande giro della stagione, a partire dalla maglia rosa Jai Hindley al campione in carica Mikel Landa, passando per i veterani Nibali e Valverde.

Vuelta Burgos, diretta su Eurosport Player e Discovery Plus

La Vuelta Burgos scatta martedì 2 agosto per concludersi sabato 6. Il percorso è vario ed impegnativo, senza vere e proprie tappe per velocisti e con l’arrivo in salita a Lagunas de Neila come giudice finale.

La corsa sarà trasmessa ogni giorno in diretta streaming da Eurosport Player e Discovery plus, mentre non è previsto il passaggio in tv. Ecco la presentazione tappa per tappa con gli orari di trasmissione.

Martedì 2 agosto, 1° tappa.

Burgos – Burgos (Alto del Castillo) 157 km. Frazione ondulata, caratterizzata dall’arrivo sulla breve salita del Castillo di Burgos, un chilometro al 5-6%. In diretta dalle 15.

Mercoledì 3 agosto, 2° tappa: Vivar del Cid – Villadiego 159 km. Percorso mosso, con tre Gpm di terza categoria nella parte centrale e una breve salita di un chilometro e mezzo al 5% nel finale.

In diretta dalle 15.

Giovedì 4 agosto, 3° tappa: Quintana Martin Galindez – Villarcayo 154 km. Frazione caratterizzata dalla durissima ascesa al Picon Blanco, salita di 8 km al 9%. Dalla vetta mancheranno 27 km all’arrivo, con ancora un Gpm di terza categoria. In diretta dalle 15.

Venerdì 5 agosto, 4° tappa: Torresandino – Ciudad Romana de Clunia 169 km.

È la frazione più semplice, ma l’arrivo è su una salita di un paio di chilometri al 5%. In diretta dalle 15.

Sabato 6 agosto, 5° tappa: Lermas – Lagunas de Neila 171 km. Tappa di montagna con l’arrivo in salita a Lagunas de Neila dopo un percorso con tre Gpm di terza categoria. L’ascesa finale è di 12 km al 6%, gli ultimi al 10%. In diretta dalle 15.

Tanti campioni al via

La starting list di questa Vuelta Burgos non ha nulla da invidiare a molte corse a tappe del World Tour. Tra i favoriti al successo finale spiccano i nomi del campione in carica Mikel Landa, attorniato da Mader e Buitrago, e del vincitore del Giro d’Italia Jai Hindley, alla guida di una Bora che conta anche su Kelderman e Buchmann.

Molto forte si preannuncia anche la Movistar con Valverde e Sosa, entrambi ex vincitori della corsa, così come la Ineos di Sivakov e Carlos Rodriguez. Molto attesi sono anche Vincenzo Nibali, Miguel Angel Lopez, Joao Almeida e Juan Pedro Lopez, tutti corridori che poi vedremo anche alla Vuelta Espana.

Per le tappe più facili Fernando Gaviria è l’unico sprinter puro presente, e proverà a resistere per costruirsi un paio di opportunità. La sua UAE ha comunque anche l’alternativa Trentin, e altri corridori dal buon spunto al via sono Ballerini e Dekker.