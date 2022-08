Il 1° agosto è una data chiave per il mondo del Ciclismo professionistico. Da questa giornata è aperto ufficialmente il ciclomercato ed è possibile annunciare i cambi di squadra in vista della stagione 2023. In realtà molte trattative, almeno quelle relative ai corridori di maggior spessore, si sono già concluse nelle scorse settimane, ma il regolamento dell'Uci permette di annunciare i contratti solo dal 1° agosto. Già nelle prime due giornate di ciclomercato si sono susseguite diverse conferme, relative a notizie che già circolavano da tempo nel mondo del ciclismo.

La più importante è quella relativa ad Alexander Kristoff. Il corridore norvegese, ormai nella parte finale di una lunga e ricca carriera, ha deciso di tornare in patria, nella piccola e ambiziosa Uno-X.

Ciclismo, Kristoff: 'Un segno di fiducia'

La notizia del trasferimento di Kristoff alla Uno-X era nell'aria da tempo. Nell'annuncio che ha confermato questo colpo da parte del team norvegese, a sorprendere è piuttosto la durata del contratto firmato dal corridore. Nonostante Kristoff abbia ormai 35 anni e la sua carriera sia in fase discendente, la squadra gli ha offerto un triennale, un fatto insolito nel ciclismo, soprattutto per un corridore non più giovane.

Con Kristoff la Uno-X sembra determinata a dare una svolta al suo progetto, finora riservato quasi esclusivamente ai giovani talenti.

Con l'aggiunta di un grande nome come l'ex vincitore di Sanremo e Fiandre, la squadra norvegese potrebbe ottenere delle wild card in molte corse importanti, un fatto che gioverebbe anche al progetto di crescita dei giovani. "Spero di continuare a esibirmi nei prossimi anni, questa è la mia ambizione" ha dichiarato l'ex Campione Europeo.

"Voglio anche trasmettere la mia esperienza ai giovani. Non ho mai firmato un contratto triennale nella mia carriera, anche la Intermarché non voleva arrivare a tanto, è un segno di fiducia" ha aggiunto Kristoff.

La Intermarché ha già trovato un valido sostituto per colmare il vuoto che lascerà a fine stagione Kristoff. La squadra belga ha confermato l'ingaggio di Mike Teunissen, olandese della Jumbo-Visma.

Teunissen ha un profilo tecnico simile a quello del norvegese, essendo un corridore veloce e molto portato alle classiche del nord.

I gemelli Yates verso la riunione

Tra le altre notizie già ufficializzate spicca l'arrivo alla Ineos di un nuovo talento della scuola britannica, Leo Hayter, il fratello minore di Ethan. Leo Hayter ha impressionato nel recente Giro d'Italia under 23, in cui ha conquistato la maglia rosa, e si unirà così al fratello in Ineos. La squadra britannica perderà invece uno dei suoi gregari più forti per le grandi salite, Eddie Dunbar. Lo scalatore irlandese passerà dal 2023 alla BikeExchange, dove sarà al servizio dei gemelli Yates. Simon è stato infatti confermato anche per le prossime stagioni, mentre Adam sembra pronto a lasciare la Ineos e tornare anche lui alla BikeExchange.

Tra le notizie di ciclomercato che sono date per certe, e che dovrebbero essere confermate ufficialmente nei prossimi giorni, spicca invece il colpo della Quick-Step con Tim Merlier. Patrick Lefevere aveva espresso il suo desiderio di avere un velocista belga e quel profilo è stato individuato proprio in Merlier, che prenderà il posto di Mark Cavendish, il cui futuro è ancora incerto. Lo squadrone belga, che dal 2023 assumerà il nome di Soudal-QuickStep, avrà anche un nuovo uomo guida per i propri sprinter, il danese Casper Pedersen.

Molto attiva è la Jumbo-Visma, che ha messo a segno quattro colpi che saranno presto ufficializzati. Si tratta del vincitore della Roubaix, Dylan van Baarle, di Jan Tratnik, Wilco Kelderman e Attila Valter.

Tra i corridori italiani è atteso al cambio di squadra Jacopo Guarnieri, che dovrebbe concludere la lunga e proficua avventura al fianco di Démare per spostarsi alla Lotto Dstny per guidare Caleb Ewan. Anche Andrea Pasqualon dovrebbe lasciare la Intermarché per approdare alla Bahrain Victorious.