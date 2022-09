I Mondiali di Ciclismo sono ormai ai nastri di partenza. La rassegna iridata si svolge a Wollongong, in Australia, dal 18 al 25 settembre. La prima giornata di gare offre un programma intenso, con le prove a cronometro elite sia maschile che femminile. Ad aprire i Mondiali sono le donne, in una gara che vede l'olandese Ellen Van Dijk e la svizzera Marlen Reusser come principali favorite. Più tardi scendono in gara anche gli uomini, con Filippo Ganna a caccia del terzo successo consecutivo dopo i titoli conquistati a Imola e Leuven. Entrambe le prove sono trasmesse in diretta tv e streaming dalla Rai e da Eurosport, anche se il fuso orario costringerà gli appassionati italiani a degli orari inconsueti.

Mondiali, Van Dijk per il tris

Ad aprire il programma dei Mondiali di ciclismo di Wollongong è la gara a cronometro delle donne elite. Il percorso si compone di due giri di un circuito caratterizzato da uno strappo di 700 metri al 7%, per un totale di 34,2 chilometri. Il tracciato presenta un dislivello complessivo di poco superiore ai 300 metri e molte curve ad angolo retto. Le principali favorite sono la campionessa in carica Ellen Van Dijk, a caccia della terza maglia iridata, e la svizzera Marlen Reusser, seconda nelle ultime due edizioni della crono iridata. Entrambe sono grandi specialiste, adatte a prove veloci e con poco dislivello. Il tracciato un po' più mosso rispetto allo scorso, dovrebbero dare delle chance anche ad Annemiek Van Vleuten, campionessa più completa di Van Dijk e Reusser, olimpionica e due volte iridata nella specialità.

L'Italia schiera Vittoria Guazzini e Arianna Fidanza, in corsa per un buon piazzamento.

La cronometro femminile dei Mondiali di ciclismo di Wollongong scatta quando in Italia è l'1.35 di notte di domenica 18 settembre. La corsa viene trasmessa in diretta tv sia da Rai Sport che da Eurosport 1, e in streaming sulle piattaforme Rai Play e Eurosport Player, come tutte le altre di questi Mondiali.

Ecco gli orari di partenza delle azzurre delle favorite

Arianna Fidanza: 01.57.30

Mieke Kroger: 02.43.00

Annemiek Van Vleuten: 02.56.30

Vittoria Guazzini: 03.25.30

Juliette Labous: 03.40.30

Emma Bjerg: 03.42.00

Marlen Reusser: 03.43.30

Ellen Van Dijk: 03.45.00.

Ganna in corsa alle 8 e 19

Una volta conclusa la crono femminile, toccherà agli uomini scendere in campo.

La prova si disputa sullo stesso percorso di 34.2 chilometri e scatta con il maltese Daniel Bonello alle 5.42. I primi nomi interessanti a partire sono l'australiano Luke Plapp e il nostro Edoardo Affini. Lo svizzero Steffan Bissegger si preannuncia come il primo, serio pretendente al podio a scendere in corsa, mentre gli altri favoriti sono concentrati tra gli ultimi dieci a prendere il via.

Le previsioni della vigilia indicano una sfida tra Filippo Ganna, vincitore delle ultime due edizioni, e Remco Evenepoel, reduce dal trionfo alla Vuelta, anche se l'azzurro, che ha preparato questa prova in modo specifico, appare leggermente avanti nei pronostici. Attenzione anche allo svizzero Stefan Kung e a Tadej Pogacar, fuoriclasse eclettico che può vincere in ogni situazione.

Tra gli outsider spiccano i nomi del francese Remi Cavagna, del britannico Ethan Hayter e del danese Mikkel Bjerg.

Ecco gli orari di partenza degli azzurri e dei favoriti.