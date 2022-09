Archiviato anche l'ultimo grande giro, la Vuelta Espana conquistata da Remco Evenepoel, la stagione del Ciclismo arriva ad uno dei momenti più importanti e affascinanti, i Mondiali. La rassegna iridata si tiene quest'anno in Australia, come già avvenuto nel 2010. Ad ospitare le gare è Wollongong, città del Nuovo Galles del Sud, a circa 80 chilometri da Sidney. L'evento scatta domenica 18 settembre per concludersi una settimana più tardi, il 25. Da assegnare ci sono undici titoli, cinque maschili, altrettanti femminili e uno misto, la staffetta a cronometro che è l'ultima gara entrata nel programma.

Non c'è più invece la cronosquadre riservata ai club, gara che ha fatto parte del programma fino all'edizione di Innsbruck del 2018. A causa del fuso orario, otto ore di differenza tra l'Italia e l'Australia, le gare iridate si svolgono quando da noi sarà notte e prima mattina, ma tutto il programma godrà comunque di un'ampia copertura in tv e in streaming, sia in diretta che on demand.

Mondiali di ciclismo, subito Ganna per il tris

La prima parte dei Mondiali di ciclismo di Wollongong è riservata alle prove a cronometro. Nella giornata inaugurale di domenica 18, sono in programma le due prove elite, maschile e femminile. Il ciclismo azzurro si gioca subito una delle carte più pesanti della spedizione, Filippo Ganna.

Il piemontese è a caccia della terza vittoria consecutiva e parte come favorito, ruolo rafforzato anche dall'assenza di Wout van Aert, secondo nelle ultime due edizioni. Il belga ha deciso di disertare la crono per concentrarsi unicamente sulla prova in linea che chiuderà il programma di questi Mondiali. Il rivale più accreditato di Ganna è Remco Evenepoel, reduce da una Vuelta trionfale, ma spiccano anche le candidature di Stefan Kung, Stefan Bissegger, Remi Cavagna, Mikkel Bjerg e di Tadej Pogacar, che punta sia alla crono che alla prova in linea.

Nella gara femminile, che apre il programma dei Mondiali di ciclismo di Wollongong, appaiono favorite la svizzera Marlen Reusser e l'olandese Ellen Van Dijk.

Il tracciato è lo stesso sia per gli uomini che per le donne. Misura 34 chilometri ed è molto veloce, con solo uno strappo di circa 700 metri al 7% come principale difficoltà altimetrica.

Nella seconda giornata, lunedì 19, si corre la cronometro dei ragazzi under 23, mentre il martedì è dedicato alla categoria juniores, sia maschile che femminile. Mercoledì 21 la prima parte del programma dei Mondiali di ciclismo si chiude con la staffetta mista, prova in cui gareggiano prima tre uomini e poi tre donne per nazione.

Da venerdì a domenica le gare in linea

Dopo una giornata di riposo, prevista per giovedì 22, i Mondiali di ciclismo di Wollongong ripartono per la tre giorni delle prove in linea. Venerdì 23 gareggiano i ragazzi delle categorie juniores e under 23, mentre sabato è la giornata dedicata alle donne, con la corsa juniores in apertura e poi quella elite a seguire. In quest'ultima Elisa Balsamo parte come campionessa uscente e tra le principali favorite alla vittoria.

Le azzurre dovranno vedersela con lo squadrone britannico di Marianne Vos, Annemiek Van Vleuten e Demi Vollering.

Domenica 25 i Mondiali di ciclismo arrivano alla giornata conclusiva, la più attesa, dedicata alla prova in linea dei professionisti. La corsa si svolge su un percorso di 266 chilometri e con poco più di 4.000 metri di dislivello. Tra i favoriti spiccano i nomi dei due leader dello squadrone belga, Wout van Aert e Remco Evenepoel, oltre a Mathieu Van der Poel e Tadej Pogacar, mentre il campione in carica Julian Alaphilippe è reduce da numerosi infortuni e non sembra al meglio della condizione.

Per tutte le gare in linea si corre su un tracciato che prevede una prima parte con la scalata al Mont Keira, salita di sette chilometri al 5.7%, e poi un circuito finale caratterizzato dallo strappo di Mount Keira, una rampa di un chilometro con pendenze anche superiori al 10%.

Ecco il programma dei Mondiali di ciclismo con gli orari italiani. Le corse saranno trasmesse in diretta tv e streaming dalla Rai e da Eurosport, e si potranno seguire anche on demand grazie ai servizi RaiPlay e Eurosport Player.

Domenica 18 settembre

Cronometro individuale donne elite - 34,2 chilometri. Dall'1:35 alle 4:30.

Cronometro individuale uomini elite - 34.2 chilometri. Dalle 5:40 alle 9:00

Lunedì 19 settembre

Cronometro individuale under 23 uomini - 28,8 chilometri. Dalle 5:20 alle 9:00.

Martedì 20 settembre

Cronometro individuale juniores donne - 14,1 chilometri. Dall'1:30 alle 3:00

Cronometro individuale juniores uomini - 28,8 chilometri. Dalle 5:20 alle 9:00.

Mercoledì 21 settembre

Staffetta mista - 28.2 chilometri. Dalle 6:20 alle 9:00.

Venerdì 23 settembre

Gara in linea juniores uomini - 135,6 chilometri. Dalle 0:15 alle 3:30.

Gara in linea uomini under 23 - 169,8 chilometri. Dalle 5:00 alle 9:10.

Sabato 24 settembre

Gara in linea juniores donne - 67,2 chilometri. Da mezzanotte all'1:50.

Gara in linea elite donne- 164,3 chilometri. Dalle 4:25 alle 9:00

Domenica 25 settembre