Mentre sul palcoscenico del Ciclismo si appresta ad andare in scena uno degli spettacoli più attesi della stagione, i Mondiali, nel dietro le quinte si stanno mettendo a segno gli ultimi colpi del ciclomercato in vista del 2023. Le squadre del World Tour hanno ormai definito buona parte dei rispettivi organici, ma qualche nome importante si è accasato solo negli ultimi giorni, mentre altri sono ancora attesi all'ufficializzazione del proprio futuro. Molto interessanti sono stati i movimenti della Ineos, una delle formazioni faro del ciclismo professionistico.

La squadra britannica ha pensato inizialmente a definire una serie di rinnovi a lungo termine, tra cui quelli di Filippo Ganna, Tom Pidcock ed Ethan Hayter, per poi mettere a segno qualche colpo importante. La Ineos ha pensato soprattutto al futuro, mettendo insieme un gruppo giovane e talentuoso con cui aprire un nuovo ciclo.

Ciclismo, Gianetti cerca Adam Yates

L'arrivo più importante in casa Ineos è quello di Thymen Arensman. Il 22enne olandese si è rivelato quest'anno tra i corridori più forti nella nuova generazione di uomini da corse a tappe. Arensman ha mostrato grandi doti di passista - scalatore, nonostante il metro e novanta di altezza e un'ottima solidità. La recente Vuelta España è stato il punto più alto della sua stagione, con il sesto posto nella classifica generale e il successo nella tappa di Sierra Nevada.

Il giovane olandese era già stato secondo al Giro di Polonia, terzo al Tour of the Alps, sesto alla Tirreno Adriatico e protagonista di diverse tappe del Giro d'Italia.

La Ineos punterà su di lui per le corse a tappe, settore nevralgico e molto rinnovato, visto l'addio di Carapaz (passato alla EF), i dubbi sulla ripresa di Bernal, e l'età non più verdissima di Thomas.

All'addio di Carapaz potrebbe aggiungersi un'altra partenza di spessore nel gruppo Ineos che guarda alle corse a tappe. Adam Yates non ha infatti rinnovato il contratto in scadenza alla fine del 2022, e sarebbe in trattativa con la UAE Emirates. A confermare a Velonews questo possibile colpo sarebbe stato direttamente Mauro Gianetti, manager della UAE.

Zana al debutto nel World Tour con la BikeExchange

Oltre a Yates, un altro big che starebbe per definire il suo cambio di squadra è Zdeněk Štybar. Il ceco chiuderà a fine stagione una lunga e fortunata avventura in maglia Quick-Step. Štybar è rimasto per dodici stagioni con il team di Patrick Lefevere, vincendo classiche come la Strade Bianche, la E3 di Harelbeke e la Het Nieuwsblad, oltre a una tappa del Tour de France. Il futuro dell'ex Campione del Mondo di ciclocross sarebbe alla BikeExchange, squadra che è stata particolarmente attiva sul ciclomercato e in cui diventerebbe il punto di riferimento per la campagna di classiche sul pavé.

La squadra australiana ha già ingaggiato anche il Campione d'Italia Filippo Zana e due ottimi rinforzi per supportare Simon Yates nei grandi giri, ovvero Chris Harper ed Eddie Dunbar.