La stagione 2022 non è stata certo fortunata per Primož Roglič. Il campione sloveno era stato protagonista di un buon avvio, con la vittoria alla Parigi Nizza, e di un promettente avvicinamento al Tour de France, segnato dal successo ottenuto al Criterium del Delfinato. Nei due più grandi appuntamenti stagionali, il Tour e la Vuelta, Roglič si è però dovuto ritirare a causa di due cadute. In Francia, il campione della Jumbo Visma finì a terra nella quinta tappa, quella che affrontava alcuni tratti di pavè. In quell'incidente si procurò una lussazione alla spalla ma riuscì a proseguire la corsa per una decina di giorni.

Dopo essere risultato determinante nella conquista della maglia gialla del compagno Vingegaard, Roglic dovette arrendersi all'infortunio e ritirarsi.

Primož Roglič: "Devo aggiustare quella spalla"

Primož Roglič ha poi cercato di recuperare in vista della Vuelta Espana, presentandosi al via ancora non in perfette condizioni fisiche. Anche nella corsa spagnola, il campione della Jumbo ha subìto un nuovo incidente ed è stato costretto ad un altro ritiro. Il corridore ha dato anche qualche insolito segno di nervosismo in questa occasione, incolpando platealmente il britannico Fred Wright per una caduta che a molti è parsa più provocata da una sua manovra.

La sua stagione si è chiusa senza nessun'altra corsa, ed ora, parlando ad una radio slovena, Roglič ha raccontato che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere il problema alla spalla.

"Ho bisogno di aggiustare quella spalla, non è un segreto che ho subìto diverse lussazioni" ha dichiarato il campione, confermando che l'intervento è previsto per oggi, lunedì 10 ottobre.

"Devo rispettare quello che dicono i medici"

Primož Roglič non ha nascosto un po' di preoccupazione per questa operazione, per il lungo stop che dovrà osservare e le possibili ripercussioni sulla ripresa.

"Non voglio pensare a cosa significhi in questo momento, ma non è una cosa da poco. Tagliano un pezzo del tuo osso e lo spostano dove si è verificata la lussazione. Solo dopo sei - otto settimane si possono cominciare ad eseguire degli esercizi passivi" ha dichiarato il tre volte vincitore della Vuelta Espana.

Roglič dovrebbe quindi tornare ad allenarsi entro la metà di dicembre per prepararsi al via della nuova stagione, in cui il suo ruolo in seno alla Jumbo Visma appare tutto da definire vista l'esplosione di Jonas Vingegaard.

"Sono arrivato al punto in cui devo sistemare questi infortuni in modo da poter essere ancora più forte e prepararmi per la prossima stagione. Devo rispettare quello che mi dicono i medici. Faremo di tutto per risalire in bicicletta più presto possibile" ha promesso Primož Roglič.

Roglic è professionista dal 2013, prima con la Adria Mobil, e poi, dal 2016, con la Lotto-Jumbo, ora diventata Jumbo Visma. Ha vinto per tre volte la Vuelta Espana, in cui ha ottenuto anche dieci successi di tappa. Ha conquistato l'oro olimpico nella cronometro a Tokyo 2020, la Liegi Bastogne Liegi e quasi tutte le più importanti corse a tappe di una settimana, la Tirreno Adriatico, la Parigi Nizza, il Romandia, i Paesi Baschi e il Delfinato.