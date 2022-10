Neanche il tempo di mandare in archivio la stagione 2022, chiusa ieri con la Veneto Classic, e il mondo del Ciclismo è già rivolto a quanto accadrà il prossimo anno. A Milano, RCS Sport ha presentato il percorso del Giro d'Italia 2023.

La corsa rosa scatterà sabato 6 maggio da Fossacesia Marina con una cronometro individuale e si concluderà a Roma domenica 28. La caratteristica principale del percorso è la presenza di ben cronometro, per un totale di 71 chilometri da pedalare contro il tempo. La corsa sarà interamente in Italia, tranne per uno sconfinamento in Svizzera nella parte finale della tappa di Crans Montana e per la ripartenza da Sierre del giorno seguente.

Giro, via dall'Abruzzo

Dopo l'esperienza in Ungheria della scorsa edizione, il Giro d'Italia tornerà a partire dal nostro paese. Il via sarà in Abruzzo, sabato 6 maggio, con la cronometro da Fossacesia Marina a Ortona, in gran parte disegnata sulla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi. La corsa resterà in Abruzzo anche per la seconda tappa, una giornata per velocisti con il traguardo a San Salvo. Nella discesa verso il sud si preannuncia molto interessante la frazione di Lago Laceno, con un finale già visto in diverse edizioni del Giro, caratterizzato dalla salita di Colle Molella.

Il primo vero scontro in montagna tra i pretendenti alla maglia rosa finale dovrebbe però essere a Campo Imperatore, arrivo in salita della settima tappa, di nuovo in Abruzzo. Il giorno dopo la corsa affronterà i temibili muri marchigiani nella frazione di Fossombrone, per poi arrivare alla cronometro da Savignano al Rubicone a Cesena, appuntamento chiave per le sorti della classifica generale.

Decisive le Tre Cime di Lavaredo e il Monte Lussari

Dopo il primo giorno di riposo si passerà in Toscana, a Viareggio, e quindi in Piemonte, a Tortona e Rivoli. Da qui inizia la parte più impegnativa del percorso del Giro d'Italia 2023. L'arrivo in salita di Crans Montana sarà il primo contatto con le Alpi, mentre la tappa di Bergamo, con lo strappo verso la Città Alta, preannuncia una giornata battagliata e con possibili colpi di scena.

Dopo il secondo giorno di riposo, l'ultima settimana di corsa si aprirà con il Monte Bondone, salita tra le più classiche del Giro e sede d'arrivo della 16° tappa. La giornata di Caorle sarà l'ultimo momento di tregua prima di un temibile trittico finale. Prima si affronterà l'arrivo in salita a Zoldo Alto, quindi una classica cavalcata dolomitica con il Passo Giau, il Tre Croci e le Tre Cime di Lavaredo. L'ultimo giudice della corsa sarà il Monte Lussari, salita friulana tosta e inedita che sarà affrontata con una cronoscalata con partenza da Tarvisio. Da qui il gruppo si sposterà verso Roma, dove il Giro tornerà a concludersi dopo cinque anni.