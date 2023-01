È ormai vicino il momento dell’apertura della stagione agonistica nel ciclismo professionistico. I primi a scendere in campo saranno i corridori che prenderanno parte al Tour Down Under, al via venerdì 13 gennaio, mentre subito dopo sarà il turno di un altro scaglione alla Vuelta a San Juan, in Argentina da domenica 22. Al via della corsa sudamericana ci sarà anche il debutto stagionale dell’uomo più atteso del Ciclismo italiano, il campione olimpico e primatista dell’ora Filippo Ganna.

Filippo Ganna: 'Ogni anno servono dei nuovi stimoli'

Ganna comincerà la stagione in una corsa senza tappe a cronometro, il suo terreno ideale, ma caratterizzata dall’arrivo in salita di Alto de Colorado, nella quinta frazione.

Il gruppo sarà di alto livello, con la presenza anche del campione del mondo Remco Evenepoel, di Peter Sagan ed Egan Bernal.

Per Ganna sarà l’avvio di una stagione cruciale, in cui l’obiettivo sarà quello di allargare i suoi orizzonti verso nuove mete, soprattutto le grandi classiche. Il campione piemontese guarda alla Milano Sanremo e alla Parigi-Roubaix. “Ogni anno bisogna trovare nuovi stimoli, queste sono chiaramente due belle suggestioni”, ha dichiarato il primatista dell’ora in un’intervista a Il Giornale.

Ganna sa che per diventare un corridore vincente nelle classiche, come lo è in pista e nelle cronometro, dovrà cambiare alcuni aspetti della sua preparazione, un tema su cui sta lavorando con il suo allenatore Dario David Cioni: “Dovrò lavorare sull’intensità dopo diverse ore, per essere pronto nei momenti chiave”.

Classiche e Giro tra gli obiettivi stagionali

Una volta conclusa la Vuelta a San Juan, Ganna tornerà brevemente al ciclismo su pista per partecipare agli Europei in programma a Grenchen, nello stesso velodromo del record dell'ora, dall'8 al 12 febbraio. Il campione olimpico sarà quindi al via della Volta ao Algarve, gara a tappe portoghese, per poi spostarsi in altura per un periodo di allenamenti.

Qui inizierà la parte più calda della sua stagione. Il mese di marzo lo vedrà impegnato alla Tirreno Adriatico e quindi alle classiche, con Milano Sanremo e Gand-Wevelgem a precedere l'appuntamento del 9 aprile con la Parigi-Roubaix.

Ganna tornerà quindi al Giro d'Italia, dove avrà l'opportunità di giocarsi la prima maglia rosa nella cronometro iniziale di Ortona.

Il piemontese dovrà vedersela con degli avversari di assoluto livello, su tutti Remco Evenepoel, Primož Roglič e il campione del mondo Tobias Foss, per poi mettersi al servizio del capitano designato della Ineos, Geraint Thomas. "È motivato e più magro dell'anno scorso", ha dichiarato Ganna, che al Giro avrà anche un'altra cronometro, quella di Cesena, per puntare alla vittoria di tappa.