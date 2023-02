Salta uno dei duelli più attesi di questa fase iniziale della stagione del ciclismo professionistico. La Strade Bianche di sabato 4 marzo avrebbe dovuto mettere uno faccia all'altro i due eterni rivali del ciclocross e delle grandi classiche, Wout van Aert e Mathieu van der Poel, entrambi già vincitori in passato di questa corsa. Invece, van Aert ha deciso improvvisamente di dare forfait e di posticipare di qualche giorno l'avvio della sua stagione su strada. Il campione belga della Jumbo Visma ha perso qualche giorno di allenamento durante la sua permanenza in altura sul Monte Teide, e vuole recuperare questo buco di preparazione prima di tornare in gruppo.

Wout van Aert: 'Ho interrotto la preparazione'

Wout van Aert ha annunciato il suo cambio di programma e la decisione di rinunciare alla Strade Bianche in un breve video pubblicato sui suoi spazi social. Dopo i Mondiali di ciclocross dello scorso 5 febbraio, in cui è stato sconfitto da Van der Poel, il campione belga si è trasferito sul Monte Teide per un periodo di preparazione in altura in vista dell'avvio della stagione su strada, inizialmente previsto alla Strade Bianche.

Van Aert si è però ammalato nei primi giorni di permanenza sul Teide e ha perso una parte del programma di preparazione. Per questo, il campione della Jumbo Visma non si sente ancora pronto a debuttare, ed ha deciso di dare forfait alla Strade Bianche e di restare qualche giorno in più sul Teide per allenarsi.

"Dopo qualche giorno stavo già meglio, ma ho interrotto la preparazione. Abbiamo deciso che è meglio continuare ad allenarsi. Pensiamo che non sarebbe possibile presentarsi alla Strade Bianche al top della forma" ha commentato Wout van Aert.

Ciclismo, van Aert parte dalla Tirreno

Il debutto nella stagione del Ciclismo su strada di Wout van Aert è comunque rimandato solo di un paio di giorni.

Al momento, il campione belga ha confermato che intende essere al via della Tirreno Adriatico, che scatterà lunedì 6 marzo da Lido di Camaiore. "Voglio correre per vincere e questo al momento non è possibile. Ho ancora bisogno di un po' di tempo, a volte è necessario aggiustare i programmi, ma non vedo l'ora di arrivare alle classiche fiamminghe" ha dichiarato Wout van Aert.

A questo punto il programma di van Aert prevede il debutto alla Tirreno Adriatico, dal 6 al 12 marzo, e quindi il grande appuntamento con la Milano Sanremo, l'unica classica monumento che ha già nel palmares. Il campione belga si sposterà quindi al nord per continuare la campagna di classiche con la E3 Harelbeke del 24 marzo e la Gand Wevelgem del 26. Il tre volte iridato di ciclocross sarà quindi atteso agli eventi clou, il Giro delle Fiandre e la Parigi Roubaix del 2 e 9 aprile. Van Aert si presenterà in questa campagna di classiche a capo di una squadra di altissimo livello, come già visto nel weekend di apertura del ciclismo belga, in cui la Jumbo Visma ha dominato vincendo sia la het Nieuwsblad con Dylan Van Baarle che la Kuurne Bruxelles Kuurne con Tiesj Benoot.