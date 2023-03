Nole Djokovic e Rafa Nadal, per motivi completamente diversi, non saranno presenti a questa edizione 2023 di Indian Wells e, naturalmente, verrà a mancare l'ennesima sfida tra due grandi protagonisti del Tennis degli ultimi vent'anni, insieme a 'King' Roger Federer. Il duello tra l'attuale numero uno del mondo e il re della terra battuta è solamente rimandato, almeno così lo sperano tutti gli appassionati di tennis: il primo grande appuntamento, per rivederli di nuovo l'uno contro l'altro, è il Roland Garros 2023.

Djokovic contro Nadal, l'ultima sfida al Roland Garros 2023? La battaglia degli 'Slam'

Se Djokovic ha dovuto rinunciare al Masters 1000 ATP di Indian Wells in quanto non vaccinato contro il Covid, Rafa Nadal ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio rimediato nel match giocato contro MacDonald all’Open di Australia. Il maiorchino, tra l'altro, uscirà dai top ten del ranking ATP dal prossimo 20 marzo, quando saranno aggiornate le classifiche. Rafa Nadal chiude, così, una serie assolutamente storica, visto che si tratta del record di permanenza nei primi dieci, ovvero 912 settimane, a conti fatti quasi diciotto anni di tennis. Nadal ha battuto il record precedente che apparteneva a Jimmy 'Jimbo' Connors che inanellò una serie di 788 settimane.

Era l'ormai lontano 25 aprile del 2005 quando un giovanissimo tennista spagnolo entrava nella classifica dei primi dieci: Nadal, ora, sarà costretto, a causa dei ripetuti infortuni, a scalare indietro.

Nadal, ultimo Parigi della carriera?

Il grande motivo di interesse, comunque, è tutto rivolto ai tornei sulla terra battuta, solitamente dominati o quasi dal tennista maiorchino: Madrid, Barcellona, Montecarlo, gli Internazionali di Roma ma soprattutto quello che viene considerato a tutti gli effetti il campionato del mondo sulla terra battuta, ovvero il 'Roland Garros'.

Se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, potremo assistere a una nuova sfida con Novak Djokovic, una sfida che si preannuncia emozionante considerando che i due grandi campioni sono entrambi a quota 22 nel numero degli Slam vinti. Quello di Parigi, quindi, potrebbe rappresentare (outsider permettendo...) una sorta di spareggio tra Djokovic e Nadal.

Djokovic, non solo trionfo all'Australian Open

In ogni caso, occorre considerare il gioco delle teste di serie del Roland Garros perché se i due dovessero finire nella stessa parte di tabellone, potremmo assistere ad una sfida 'anticipata' rispetto alla finale. Tra Djokovic e Nadal, il serbo parte da favorito, non solamente per i guai fisici dello spagnolo. Nole ha iniziato splendidamente questa stagione 2023. La striscia vincente del campionissimo serbo di 20 vittorie consecutive (partita alle scorse ATP Finals di Torino, quindici successi nel 2023) è stata, infatti, interrotta da Medvedev in semifinale a Dubai. Il vincitore degli Australian Open si presenterà a Parigi con la voglia di portarsi a casa il secondo Slam del 2023 e di portarsi in solitaria a quota 23 Slam vinti in carriera, che sarebbe nuovo record.

E pensare che la rivalità tra Nadal e Djokovic iniziò proprio al 'Philippe Chatrier' di Parigi, quando un semi sconosciuto giocatore serbo 19enne fu costretto a ritirarsi, sotto di due set, contro Nadal. Se lo spagnolo rimane il più grande campione per gli Internazionali di Francia, gli appassionati sperano di poter vedere, a Parigi, un altro capitolo di questa grande rivalità, sperando che non sia l'ultimo.