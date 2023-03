Dopo sei mesi di lontananza dalle corse, la Tirreno Adriatico ha visto il ritorno in gruppo di Primož Roglič. Il campione sloveno aveva concluso anzitempo la scorsa stagione dopo una caduta, l'ennesima della carriera, rimediata alla Vuelta a España. Quell'incidente lo ha costretto a chiudere anzitempo il suo 2022, a sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla e a ritardare il debutto in questa nuova stagione. Il piano iniziale di Roglič era di tornare in gruppo alla Volta Ciclista a Catalunya, previsto come unico appuntamento prima del grande obiettivo stagionale, il Giro d'Italia.

Il campione olimpico ha però recuperato una buona condizione di forma più velocemente del previsto e all'ultimo momento ha deciso di presentarsi al via della Tirreno Adriatico.

Roglič: 'Aspetterò ancora un po''

Primož Roglič ha iniziato la sua stagione lunedì 6 marzo con la cronometro d'apertura della Tirreno, a Lido di Camaiore. Il corridore sloveno ha chiuso la prova al dodicesimo posto, un risultato incoraggiante se si considera il lungo periodo di lontananza dalle corse e poi ha concluso in gruppo, senza problemi, le due tappe in linea vinte allo sprint da Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen.

Alla Tirreno Adriatico Roglič si è fatto notare anche per un particolare molto curioso. Il corridore della Jumbo-Visma si è presentato al via senza essersi rasato le gambe, un particolare davvero insolito per un professionista del ciclismo.

A chi gli ha chiesto il motivo di questa scelta, Roglič ha risposto scherzosamente: "Aspetterò ancora un po'".

😱 | Primoz tu fais quoi là ? La saison a repris, tu peux te raser les jambes. pic.twitter.com/Si5BRWb8pJ — velopack. (@velopack) March 8, 2023

Ciclismo, Tirreno e Catalunya prima del Giro d'Italia

Al di là della curiosità per le sue gambe non rasate, Roglič sta vivendo con compiacimento questo ritorno in gruppo anticipato di un paio di settimane rispetto alla tabella di marcia iniziale: "Sono un po' in anticipo sul programma - ha dichiarato il tre volte vincitore della Vuelta a España a Sporza - Sono abbastanza in forma da poter correre qui alla Tirreno Adriatico.

C'è voluto un po' di tempo con la spalla, ma ora tutto sta andando nella direzione giusta".

Dopo aver superato la parte più semplice della Tirreno Adriatico, le prime tre tappe, il corridore della Jumbo-Visma è atteso ora al test con le salite. Domani, nella quarta frazione, la corsa arriverà a Tortoreto, in cima a un'ascesa di circa tre chilometri.

Venerdì 10 sarà il giorno della frazione regina, l'arrivo in quota di Sarnano-Sassotetto, e sabato della tappa sui muri marchigiani con traguardo a Osimo.

Dopo la conclusione della Tirreno, Primož Roglič parteciperà alla Volta Ciclista a Catalunya, al via il 20 marzo. Questa sarà l'ultima corsa prima del Giro d'Italia, in cui è atteso tra i principali favoriti.