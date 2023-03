Il Masters 1000 di Miami ospiterà il meglio del tennis mondiale, eccezion fatta per Novak Djokovic, ancora bloccato dal governo statunitense per il fatto di non essersi vaccinato contro il Covid e per Rafa Nadal, alle prese con i guai muscolari che lo hanno fermato in queste settimane. La pattuglia degli italiani si preannuncia particolarmente folta: saranno 5 gli azzurri in campo maschile ed altrettanti in campo femminile. Si sono effettuati poco fa i sorteggi relativi agli abbinamenti del primo turno.

Sorteggio Masters 1000 Miami: ecco gli abbinamenti degli azzurri

Sono 32 le teste di serie nel tabellone a 96 giocatori del Masters 1000 di Miami. La testa di serie N. 1 sarà il campione uscente nonché fresco vincitore di Indian Wells, Carlos Alcaraz: il murciano ha nuovamente riconquistato lo scettro di numero 1 della classifica ATP. Testa di serie N. 2 Stefanos Tsisipas, con Casper Ruud numero 3, Daniil Medvedev numero 4 e Félix Auger-Aliassime numero 5. Anche tre azzurri tra le 32 teste di serie: Sinner (10), Musetti (18) e Berrettini (19). Nel tabellone principale anche Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Jannik Sinner potrà beneficiare di un'esenzione al primo turno: poi se la dovrà vedere al secondo contro un giocatore qualificato oppure con il serbo di origini ungheresi, Laslo Djere.

In un ipotetico ottavo di finale, Sinner potrebbe incrociare la testa di serie N. 6, il russo Andrej Rublev.

Lorenzo Musetti se la dovrà vedere con il vincente della partita che vedrà di fronte l’argentino Federico Coria (Numero 67 del ranking) e il ceco Jiri Lehecka, N. 44 delle classifiche. Matteo Berrettini, reduce da un disastroso avvio di stagione dovrà affrontare, invece, il vincente del match che vedrà opposti l’americano Mackenzie McDonald (numero 55) e il colombiano Daniel Elahi Galan (numero 89).

L'avversario di Fabio Fognini, in questo primo turno del torneo di Miami, invece, sarà il francese Constant Lestienne, numero 60 del ranking ATP.

Per quanto riguarda la copertura televisiva del Masters 1000 di Miami, i telespettatori e gli appassionati di Tennis potranno seguire le dieci giornate di incontri (da mercoledì 22 marzo sino alla finale in programma domenica 2 aprile) sui canali di Sky Sport ed, in particolar modo, su Sky Sport Tennis e, in base al palinsesto, anche su Sky Sport Uno.

Le dirette, per quanto riguarda il primo e il secondo turno, inizieranno dalle ore 16 italiane. Dal terzo turno e per gli ottavi di finale dalle 17, mentre per i quarti, semifinali e finale dalle 19.

Gli abbinamenti in campo femminile: Giorgi contro Kanepi al primo turno

Per quanto riguarda il torneo femminile, Jasmine Paolini sarà opposta al primo turno ad una giocatrice qualificata. Camila Giorgi, invece, se la dovrà vedere con l'estone Kanepi, numero 57 delle classifiche mondiali. Sorteggio impegnativo per Lucia Bronzetti contro la ceca (N. 51) Linda Noskova. Elisabetta Cocciaretto incrocerà l'ucraina Marta Kostyuk (N. 38). Martina Trevisan, essendo testa di serie numero 25, potrà beneficiare di un 'bye' al primo turno.