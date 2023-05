Tre giorni dopo l'amara conclusione del Giro d'Italia, con la maglia rosa sfilatagli in extremis da Primoz Roglic, Geraint Thomas è tornato a parlare della sua corsa e del suo futuro. Il campione gallese ha pubblicato il suo podcast Watts Occurring, in cui ha svelato alcuni retroscena interessanti sulla corsa rosa, soprattutto sulla cronometro di Monte Lussari in cui è maturata la sconfitta. Thomas era arrivato al via di quell'ultimo atto del Giro con la maglia rosa e 26'' di vantaggio su Roglic, che appariva l'unico avversario ancora in grado di impensierirlo.

La crono è stata equilibrata nella prima parte in piano, ma una volta arrivati sulla dura salita finale, Thomas ha cominciato a perdere qualche secondo.

Ciclismo, il bicarbonato come integratore

Tuttavia, al secondo stop cronometrico, il gallese aveva ancora una decina di secondi di margine da gestire sul rivale, che proprio subito dopo l'intertempo è stato rallentato da un salto di catena. La corsa è sembrata ormai saldamente nelle mani di Thomas, che però negli ultimi due chilometri è calato in maniera molto vistosa e ha dato spazio alla clamorosa e ormai insperata rimonta di Roglic, che è andato a vincere la tappa e il Giro d'Italia.

Nel suo podcast, Geraint Thomas ha spiegato di aver avuto dei problemi di stomaco a causa dei gel al bicarbonato che ha usato, forse in maniera eccessiva, nell'ultima parte del Giro.

Il bicarbonato rallenta la produzione di acido lattico, ma la sua assunzione diretta ha diversi effetti indesiderati e può portare a diarrea e problemi digestivi. Negli ultimi tempi sono arrivati nel mondo del ciclismo dei gel che contengono bicarbonato e che eliminano questi effetti negativi.

'Nell'ultimo chilometro e mezzo le gambe cedevano'

Geraint Thomas ha però raccontato di aver avuto dei problemi a causa di questi gel. "Le tappe di montagna hanno avuto il loro peso, soprattutto ho avuto problemi di stomaco. Tutto il bicarbonati che ho preso non mi ha fatto bene" ha dichiarato Thomas, che poi ha parlato più specificamente del calo avuto nel finale della crono, il punto chiave dell'intero Giro d'Italia.

"Mi sentivo bene, poi nell'ultimo chilometro e mezzo ho sentito che le gambe cedevano. Il bicarbonato ti da una sensazione diversa. Sentivo che non riuscivo davvero a spingere. Ma non è questo il motivo per il quale ho perso, Primoz ha fatto una corsa davvero incredibile" ha dichiarato Thomas ammettendo la superiorità dell'avversario.

Il corridore gallese ha parlato anche del programma per il prosieguo della stagione. Thomas dovrebbe tornare a correre ai Campionati nazionali, dal 21 al 25 giugno, ed ha parlato di una possibile presenza ai Mondiali di Glasgow di inizio agosto. La grande sorpresa per il finale di stagione potrebbe essere la Vuelta Espana. Il campione della Ineos ha partecipato una sola volta alla corsa spagnola, nel lontano 2015, senza lasciare particolare traccia. "Mi sembra di avere ancora degli affari in sospeso in Spagna" ha dichiarato Thomas aprendo alla possibilità di una partecipazione alla Vuelta Espana.