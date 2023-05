Il Giro d'Italia che si è concluso domenica 28 maggio con la volata di Mark Cavendish a Roma e la maglia rosa sulle spalle di Primož Roglič, ha distribuito un montepremi di un milione e mezzo di euro. Sia la classifica finale sia quelle secondarie, così come le vittorie di tappa, i traguardi volanti e i Gpm sono tutti compensati con un premio in denaro. Tutti i risultati e i relativi premi raccolti dai corridori di una stessa squadra vengono sommati e poi suddivisi tra i corridori stessi in parti uguali, con una fetta spettante al personale.

Ciclismo, bene anche Ineos, UAE e Team Bahrain

Grazie al successo di Primož Roglič, la Jumbo Visma si è presa la parte più grossa della torta da un milione e mezzo di euro. La squadra olandese si è portata a casa un bel premio di poco superiore ai 300.000 euro, ma a riprova di una corsa molto equilibrata sia per la vittoria finale sia per le altre classifiche e i successi parziali, diversi altri team sono riusciti a mettere insieme un bottino interessante. La Ineos ha superato i 220.000 euro grazie al secondo posto di Geraint Thomas, ai tanti giorni in rosa del gallese e agli altri piazzamenti messi a segno da Arensman e De Plus nella classifica finale e da Ganna e Geoghegan Hart nella prima parte della corsa.

Molto bene sono andate anche UAE Emirates e Team Bahrain Victorius, due squadre che hanno scelto di correre il Giro d'Italia puntando su più opzioni, partendo dalla classifica generale ma senza rinunciare ai traguardi parziali. La UAE ha centrato il podio finale con Almeida e tre vittorie di tappa, il Team Bahrain il quarto posto con Caruso, due tappe, la classifica a punti con Milan e quella a squadre.

Giro d'Italia, la Astana ringrazia Cavendish

Nelle ultime posizioni della classifica spicca invece il modesto 17° posto della Astana, salvata in extremis dalla vittoria di Cavendish a Roma dopo un Giro d'Italia del tutto anonimo, e il 21° della Intermarchè, che un anno fa fu grande protagonista con Girmay e che invece stavolta non è riuscita a ripetersi.

In fondo alla classifica si è piazzata la Green Project Bardiani, che si è inserita in numerose fughe ma non è riuscita a portare a casa i buoni piazzamenti della scorsa edizione.

Ecco la classifica delle squadre del Giro d'Italia con i relativi premi vinti.