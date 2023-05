Mentre tutte le attenzioni degli addetti ai lavori e degli appassionati erano concentrate sul finale del Giro d'Italia, lontano dai riflettori il numero uno del ciclismo mondiale Tadej Pogačar è potuto finalmente risalire in bicicletta per riprendere gli allenamenti. Il fuoriclasse sloveno si era infortunato cadendo nelle fasi iniziali della Liegi Bastogne Liegi dello scorso 23 aprile. Il due volte vincitore del Tour de France si era procurato una frattura allo scafoide, per la quale era stato necessario un intervento chirurgico eseguito il giorno stesso in Belgio.

Pogačar ha poi passato qualche giorno di riposo assoluto, prima di iniziare a pedalare sui rulli. Dopo più di un mese, il campione sloveno ha ora ripreso la preparazione in bicicletta, con l'obiettivo di recuperare il tempo perso e presentarsi al via del Tour de France in buona condizione.

Ciclismo, forse nessuna corsa prima del Tour de France

Il percorso di avvicinamento alla Grande Boucle, dove Pogačar è atteso alla sfida con Jonas Vingegaard, si preannuncia però piuttosto complicato. Dopo la Liegi, il campione della UAE avrebbe ugualmente fatto una pausa nel suo programma di corse, ma l'infortunio ha ritardato la ripresa degli allenamenti in un periodo cruciale. Il percorso di avvicinamento di Pogačar al Tour de France avrebbe dovuto vederlo in ritiro a Sierra Nevada fino a metà giugno, e poi al via del Giro di Slovenia, una corsa tranquilla, tra la sua gente, come rifinitura prima del via di Bilbao del 1° luglio.

Il ritardo con cui il vincitore del Fiandre ha ripreso ad allenarsi, ha messo in dubbio tutto questo programma. Pogačar non ha ancora raggiunto i suoi compagni a Sierra Nevada, ma dovrebbe iniziare il suo periodo di preparazione in quota tra qualche giorno. Anche la presenza al Giro di Slovenia, in programma dal 14 al 18 giugno, è in forte dubbio.

Il campione della UAE potrebbe dare forfait alla corsa di casa e presentarsi il 1° luglio alla partenza del Tour senza nessun'altra corsa nelle gambe.

Gianetti: 'Dopo una settimana di allenamenti faremo un bilancio'

Dalle pagine de L'Equipe, il Team manager della UAE Mauro Gianetti, ha raccontato che Tadej Pogačar è come sempre di buonumore, ma che il percorso di avvicinamento al Tour de France presenta ancora qualche dubbio.

"Mentalmente Tadej sta bene, non è preoccupato. Però ha potuto riprendere gli allenamenti due o tre settimane più tardi del previsto, quindi bisognerà vedere" ha dichiarato Gianetti, spiegando che nessuno può sapere in questo momento quale sia la condizione di Pogačar.

"Potremmo fare un bilancio solo dopo che si sarà allenato per una settimana. Al momento non sappiamo esattamente dove si trovi. E non sappiamo nemmeno quanto ha perso con l'infortunio. Siamo fiduciosi, ma sappiamo anche che la strada per il Tour de France non sarà facile" ha dichiarato Mauro Gianetti.